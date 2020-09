Covid-19: Thurgauer Kantonsrat will den Vergleich zur Grippe

Wegen gehäufter Infektionen: Der Kanton Thurgau will die jüngere Generation via Social Media auf die Coronaregeln einfuchsen

In der neuen Woche will der Kanton Thurgau speziell Jüngere ansprechen und auf die Coronaverhaltensregeln aufmerksam machen. Das soll über die Sozialen Medien, wo die jüngere Generation unterwegs ist, passieren. Am Wochenende gab es im Kanton zwei bestätige Fälle. Auch dank eines neuen Hilfsmittels.