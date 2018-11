Kantonspolizei Thurgau fahndet in Frauenfeld mit Grossaufgebot nach 23-jährigem Marokkaner Ein Grossaufgebot von Polizisten sucht seit Donnerstagvormittag in der Stadt Frauenfeld nach einer flüchtigen Person. Der Polizeisprecher der Kantonspolizei Thurgau bestätigt, dass ein Häftling aus dem Kantonalgefängnis bei einem Arztbesuch flüchten konnte. Er trägt Handschellen, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Samuel Koch

Ein Streifenwagen der Kantonspolizei Thurgau. (Bild: Nana do Carmo)

Unzählige Streifenwagen, über ein Dutzend Polizisten und mit einem Spürhund an der Seite sucht die Kantonspolizei Thurgau seit Donnerstagvormittag in Frauenfeld eine flüchtige Person. Die Polizei sei mit einem Grossaufgebot unterwegs, bestätigt Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Bei der flüchtigen Person handle es sich um einen 23-jährigen Häftling mit marokkanischer Herkunft, der anlässlich eines Arztbesuchs flüchten konnte. Der Flüchtige trage Handschellen, sei jedoch für die Bevölkerung keine Gefahr, wie Graf betont. Er befinde sich nicht wegen eines Gewaltdelikts in Haft im Kantonalgefängnis.

Bereits am Mittwoch war ein Häftling in Gommiswald geflüchtet. Auch der 22-jährige Algerier war bei einem Arztbesuch die Flucht gelungen. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer. Die Kantonspolizei St.Gallen konnte den Mann noch am selben Abend wieder verhaften.

Mehr folgt ...