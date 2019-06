Trotz zusätzlicher Herausforderung für Ratsmitglieder mit Kindern: Das Thurgauer Kantonsparlament soll weiterhin am Mittwoch tagen Das Büro des Grossen Rates und die Regierung plädieren für die Beibehaltung des heutigen Sitzungstages des kantonalen Parlaments. SP-Kantonsrätin Marina Bruggmann ist mit dieser Haltung gar nicht zufrieden. Sebastian Keller

Der Grosse Rats des Kantons Thurgau tagt jede zweite Woche. Normalerweise am Vormittag. Im Sommer ist Frauenfeld der Sitzungsort, im Winter Weinfelden. Der halbjährliche Wechsel des Tagungsortes findet seit der Kantonsgründung statt. (Bild: Donato Caspari)

Das Thurgauer Kantonsparlament tagt seit 1991 jeden zweiten Mittwoch. Zuvor fanden Sitzungen an jedem Wochentag statt. Auch am Samstag fanden seit 1900 Parlamentsdebatten statt.

Kantonsrätinnen und Kantonsräte finden den Mittwoch als Sitzungstag nicht geeignet. Für Ratsmitglieder mit Kindern sei der Mittwoch eine zusätzliche Herausforderung, weil die Kinder am Nachmittag frei haben.

Die Regierung sowie das Büro des Grossen Rates argumentieren, es gebe keinen besseren Tag als den Mittwoch.

Der Thurgauer Grosse Rat tagt in der Regel jede zweite Woche am Mittwochvormittag. 1991 wurde dieser Tag anlässlich einer Revision in der Geschäftsordnung des Parlaments verankert. Auf Wunsch der Lehrer. «Sie mussten so jeweils nur einen halben Tag eine Stellvertretung sicherstellen.» So steht es in der Beantwortung einer Motion. Diese fordert einen ratsfreien Mittwoch zwecks besserer Vereinbarkeit von Politik und Familie.

Das Grossratsbüro hält am Mittwoch fest. Mit 7 zu 1 Stimmen lehnt es den Vorstoss ab. Auch die Regierung sieht keinen Handlungsbedarf, wie sie in einer Stellungnahme schreibt.

«Massgeblicher Gewinn aus einer Umstellung ist nicht erkennbar, massgebliche Nachteile hingegen schon.»

Vorverlegung würde Wochenendarbeit bedeuten

Der Zeitpunkt der Grossratssitzung «beeinflusst die Taktung der gesamten Verwaltung». Eine Verlegung auf Montag oder Dienstag würde für Regierungsmitglieder zusätzliche Wochenendarbeit bedeuten. Heute könne die Regierung an ihrer dienstäglichen Sitzung die Traktandenliste für die Sitzung des Parlaments vorbesprechen und «noch gewisse Abklärungen treffen».

Auch am Donnerstag und Freitag hat die Regierung eine volle Agenda: In der zweiten Wochenhälfte vertreten Regierungsräte den Kanton etwa in interkantonalen Konferenzen. Grossratssitzungen in der zweiten Wochenhälfte würden zu einer «unerwünschten Konzentration von Abwesenheiten des Regierungsrates führen».

Das Parlament schätze aber die Anwesenheit aller Regierungsmitglieder an den Grossratssitzungen, schreibt das Büro. Es betont, dass die Termine lange im Voraus bekannt seien «und somit gut planbar». Zum Argument Kinderbetreuung schreibt das Büro: Bei jeder Absenz der Eltern, ungeachtet des Wochentags, sei die Betreuung sicherzustellen. Der Mittwoch ist auch keine Thurgauer Spezialität: Er sei bei den Kantonen, die kein Sessionssystem kennen, der häufigste Sitzungstag – gefolgt vom Montag.



Marina Bruggmann, SP-Kantonsrätin aus Salmsach. (Bild: PD)

Sitzungstag schrecke potenzielle Kandidaten ab

Marina Bruggmann hat den Vorstoss mit weiteren Mitgliedern aus fast jeder Partei eingereicht. «Die Antwort enttäuscht mich», sagt die SP-Kantonsrätin aus Salmsach. Es sei kein Wille erkennbar, die Vereinbarkeit von Beruf, Politik und Familie zu verbessern.

«Den Mittwoch haben wir wegen der Lehrer, wieso ist es nicht möglich, einen besseren Tag für betreuende Personen zu finden?» Ungünstig sei er für Ratsmitglieder mit Kindern, die in kleineren Gemeinden leben. «Dort gibt es nicht immer Ganztagesstrukturen.» Und Mittagstische endeten meist um 14 Uhr. Grossratssitzungen dauern bis 12.30 Uhr, danach finden etwa Treffen von Interessengruppen statt. Damit werde jungen Eltern, die im Parlament untervertreten sind, Steine in den Weg gelegt.

«Der Sitzungstag schreckt potenzielle Kandidaten ab.»

Bruggmann teilt die Einschätzung, dass es keinen Tag gebe, der allen passe. «Aber wenn wir es nicht versuchen, wissen wir nicht, ob ein anderer Tag besser wäre.»