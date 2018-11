Unbekannter überfällt Kantonalbank in Sirnach - Polizei sucht Zeugen Am Freitagnachmittag überfallt ein bewaffneter Mann kurz nach 14 Uhr die Thurgauer Kantonalbank in Sirnach. Der Täter erbeutet eine Summe in noch unbekannter Höhe und ist flüchtig. Olaf Kühne

Mit grauem Pulli und dunklen Hosen bekleidet: Die Kantonspolizei Thurgau fahndet nach diesem Mann. (Bild: Kantonspolizei Thurgau)

Kurz nach 14 Uhr, die Filiale der Thurgauer Kantonalbank an der Frauenfelderstrasse in Sirnach hat seit einer halben Stunde wieder geöffnet, betritt ein Mann die Schalterhalle des Finanzinstitutes. Er führt eine Faustfeuerwaffe mit sich und fordert Bargeld - was er auch erhält. Wie die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, ist der Räuber noch auf der Flucht, die Fahndung läuft. Derzeit ist in der Bankfiliale die Spurensicherung zugange. Laut Polizeisprecher Daniel Meili kann die Höhe der Beute noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau niemand.

Täter ist dunkel gekleidet und 180 Zentimeter gross

In einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau wird der Täter wie folgt beschrieben:

Zirka 180 Zentimeter gross

Von fester Statur

Bekleidet mit einer grauen Jacke mit Kapuze und dunkle Hosen

Vermummt mit einem schwarzen Tuch

Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 zu melden.