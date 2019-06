Kantonalbank feiert 100-Jahr-Jubiläum am Standort Diessenhofen Seit 1919 ist die Thurgauer Kantonalbank (TKB) in Diessenhofen präsent. Aus diesem Anlass lädt die Bank die Bevölkerung am Samstag, 15. Juni, zum grossen Jubiläumsfest ein.

Das TKB-Maskottchen, Eisbär Carlo, begeistert die jüngsten Besucher. (Bild: PD)

(pd) Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts hat sich die Geschäftsstelle am Rhein zu einer modernen Universalbank entwickelt. Die Anfänge der TKB Diessenhofen reichen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zurück: Dazumal dauerten die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Schweiz an.

Vor allem die Valuta-Entwertung Deutschlands wurde einigen Privatbanken am Untersee und Rhein zum Verhängnis und führte zu Liquidationen. Der TKB bot sich die Möglichkeit, die Funktion des Liquidators zu übernehmen, und so eröffnete sie am 1. Dezember 1919 die Agentur Diessenhofen.

Heute beschäftigt die Geschäftsstelle elf Mitarbeiter und bildet drei Lernende aus. Die TKB Diessenhofen lädt die Bevölkerung am Samstag, 15. Juni, zum Jubiläumsfest auf der Bahnhofstrasse ein. Die Besucher erwartet von 10 bis 16 Uhr Programm. Den musikalischen Auftakt macht die Stadtmusik Diessenhofen. Weitere Höhepunkte sind die Auftritte der Tanzschule Scherrer sowie des Jazzpianisten Raphael Jost. Für Unterhaltung bei den kleinen Gästen sorgen das TKB-Maskottchen Carlobär und das Kinderschminken. In der Festwirtschaft gibt es Grilladen, Pilz-Risotto, Pommes und Getränke zu Jubiläumspreisen. Die Bank offeriert zudem Softeis und Kaffeekreationen vom Barista.