Kanton will kein Impulsprogramm für Thurgauer Wirtschaft – GLP-Kantonsrat Fisch: «Ich vermisse die kreativen Ideen» Drei Thurgauer GLP-Kantonsräte sind sich einig: Corona wird die Wirtschaft noch eine Weile belasten. Sie wünschen sich ein Impulsprogramm des Kantons, damit die Firmen wieder mehr Arbeit kriegen. Gemäss Regierungsrat geht es nun aber hauptsächlich darum, das Ausnahmejahr 2020 mit Überbrückungskrediten zu überleben.

Tiefbauprojekte resultieren zwar in Aufträgen, können aber nicht kurzfristig geplant und umgesetzt werden. Bild: Reto Martin

Darum geht es:

Der Thurgauer Regierungsrat hat fünf Millionen Franken aus dem Lotteriefonds zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen von Corona im Sport- und Kulturbereich bereitgestellt.

Für die Wirtschaft hat der Kanton zusammen mit den Banken ein 100-Millionen-Hilfsprogramm aufgegleist. Mit Krediten sollen Liquiditätsengpässe überbrückt werden.

Drei GLP-Kantonsräte sind mit Fragen nach einem Impulsprogramm für die Thurgauer Wirtschaft an die Regierung gelangt. Es brauche Aufträge, keine Kredite.

Der Regierungsrat lehnt ein eigenständiges Impulsprogramm für den Thurgau ab.

Die Unternehmen, die den Lockdown wirtschaftlich überstanden haben, sind noch nicht alle über den Berg. Viele haben kaum noch Aufträge. «Das geht nicht so schnell vorbei», sagt Unternehmer und GLP-Kantonsrat Ueli Fisch (Ottoberg).

Ueli Fisch. Bild: Reto Martin

Seine Firma zum Beispiel stellt Arbeitsbekleidung her und hat unter anderem Kunden aus der Luftfahrtbranche. Obwohl jetzt einige Flugzeuge wieder fliegen, sagt Fisch: «Bei der Pilotenschule haben sie alle Kurse für dieses Jahr abgesagt, die Firmen brauchen keine neuen Piloten.» Das heisst für ihn: keine Arbeit. Fischs Beispiel ist nur eines von vielen für die Tatsache, dass das Coronavirus die Wirtschaft noch eine Weile belasten wird.

«Wir wünschen ein Impulsprogramm, das jetzt skizziert werden muss», schrieben die GLP-Kantonsräte Fisch, Reto Ammann (Kreuzlingen) und Stefan Leuthold (Frauenfeld) im Mai in einer Einfachen Anfrage an den Thurgauer Regierungsrat. Für viele Unternehmer sei die schwierige Lage existenziell. Die Notmassnahmen des Bundes und des Kantons würden helfen, aber es seien meist Kredite. In der Anfrage heisst es:

«Was man nun benötigt, sind Aufträge, welche ermöglichen, diese Kredite zurückzuzahlen und die Arbeitsplätze langfristig zu sichern.»

Tatsächlich seien Investitionen jedoch während der Coronakrise aufgeschoben und nur reduziert getätigt worden.

Investitionen im Bau brauchen Vorlaufzeit

«Der Regierungsrat teilt die Beurteilung der Fragesteller, dass sich wegen der Coronapandemie viele KMU-Betriebe und auch grössere Unternehmen in einer bedrohlichen wirtschaftlichen Situation befinden», antwortete die Regierung vor einigen Tagen. In der Breite der Wirtschaftszweige gehe es hauptsächlich darum, das Ausnahmejahr 2020 zu überleben und in dieser Zeit über die notwendige Liquidität zu verfügen. Dazu seien die Überbrückungskredite das beste Mittel.

Vier Kredite vergeben Der Kanton hat zusammen mit den Banken ein 100-Millionen- Hilfsprogramm für Unternehmen aufgegleist. Die Überbrückungskredite dienen der Sicherstellung der Liquidität und haben in der Regel eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Zinssatz beträgt ein Prozent. Seit Mitte April und bis Ende September können Anträge eingereicht werden. Bis Ende Juni 2020 wurden vier Kredite in der Höhe von rund 1 Million Franken vergeben, schreibt der Regierungsrat: «Die Nachfrage ist also vorhanden, aber nicht übermässig hoch.»

Der Regierungsrat weist auch darauf hin, dass er für die Tourismusbranche zwei Massnahmenpakete verabschiedet hat. Vor allfälligen weiteren Massnahmen sei sorgfältig zu prüfen, was damit erreicht werden solle und tatsächlich erreicht werden könne. Wirkungsmessungen bei früheren derartigen Massnahmen (zum Beispiel die Kampagne «Aufschwung beginnt im Kopf») würden relativ deutlich zeigen, dass der Einfluss auf das Zielpublikum begrenzt sei.

Investitionsprojekte im Hoch- und Tiefbau brauchen zudem in der Regel mehrere Jahre Vorlaufzeit, argumentiert die Regierung:

«Sie lassen sich nicht ohne weiteres kurzfristig vorziehen.»

Aufträge für geplante Projekte habe der Kanton aber trotz Corona an die Privatwirtschaft vergeben können. Die vielfältigen, bereits ergriffenen Massnahmen sollen nun nach Meinung des Regierungsrats zuerst ihre Wirkung entfalten, bevor bereits wieder zusätzliche Massnahmen geprüft werden. Ein eigenständiges generelles Impulsprogramm für den Kanton Thurgau lehnt der Regierungsrat ab. Es empfehle sich ein koordiniertes Vorgehen zwischen Bund und Kantonen.

Solidaritätslabel oder Plattform für Angebot und Nachfrage

Die Antwort der Regierungs hat Fisch in etwa so erwartet, er ist nur mässig zufrieden:

«Ich vermisse die kreativen Ideen.»

Im Vorstoss erwähnten er und seine Parteikollegen etwa ein Solidaritätslabel oder eine Plattform, auf der Thurgauer Unternehmen Angebot und Nachfrage abgleichen können.

Fisch erwähnt beim Stichwort kreativ auch die Gutscheine für Thurgauer Geschäfte, welche die Kantonalbank allen Haushalten geschenkt hat. Auf solche Ideen sei die Regierung in ihrer Antwort jedoch gar nicht eingegangen. «Wir sind ein bisschen enttäuscht.»

Auch im Kultur- und Sportbereich mehr erwartet

Die GLP-Kantonsräte erkundigten sich auch nach Massnahmen, um dem Thurgauer Kultur- und Sportbereich die nötigen Impulse zu geben, damit die sich anbahnende Rezession besser gemeistert werden kann. In diesem Bereich hat der Kanton insgesamt fünf Millionen Franken aus dem Lotteriefonds für Massnahmen bewilligt.

Fisch sagt dazu: «Ich glaube, Kultur und Sport brauchen mehr Impulse.» Künstler zum Beispiel hätten von heute auf morgen keine Auftritte mehr gehabt. Und viele von ihnen seien finanziell sowieso schon nicht auf Rosen gebettet. Mit Blick auf den Lotteriefonds betont Fisch:

«Geld hat es da.»

Und seiner Meinung nach gäbe es Möglichkeiten, die Betroffenen mit konkreten und wirkungsvollen Massnahmen mehr zu unterstützen.