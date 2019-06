Kanton Thurgau überprüft Interessenkonflikte von Regierungsräten

Eine Doppelrolle wird abgelehnt

Der Thurgauer Regierungsrat will keinen Sitz im Verwaltungsrat der Spital Thurgau AG. Als Begründung gibt er an, dass der einsitznehmende Departementschef wegen Interessenkonflikten dann jeweils in den Ausstand treten müsste. Damit wäre niemandem gedient, so der Regierungsrat.