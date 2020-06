Kanton Thurgau entfernt Kinder und Jugendliche von der Schwarzen Liste der säumigen Prämienzahler Der Thurgauer Regierungsrat hat entschieden, Kinder und Jugendliche von der Liste säumiger Prämienzahler zu entfernen. Er macht sich in Bern jedoch weiterhin stark für den Erhalt einer solchen Schwarzen Liste.

Eine Sympany-Krankenversicherungskarte wird an der Kasse einer Apotheke benutzt. Bild: Christian Beutler/Keystone

(pd/sko) Der Kanton Thurgau führt seit 2007 eine Liste aller versicherten Personen, die ihre Prämien und Kostenbeteiligungen der obligatorischen Grundversicherung nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung nicht bezahlen (Liste der säumigen Prämienzahler). Auf der Liste werden Personen mit ausstehenden Prämien und Kostenbeteiligungen erfasst, wenn die Ausstände während der Dauer des Wohnsitzes oder des Aufenthaltes im Kanton Thurgau entstanden sind.

Der Regierungsrat hat entschieden, dies zu ändern, teilt das Departement für Finanzen und Soziales am Donnerstagnachmittag mit. Regierungsrat Urs Martin lässt sich vor einer ankündigten Medienkonferenz wie folgt zitieren:

Urs Martin, Departementsvorsteher Finanzen und Soziales. Bild: Andrea Stalder

«Der Regierungsrat ist überzeugt, dass die Liste säumiger Prämienzahler eine gute Einrichtung ist. Wir können das auch belegen, denn die Zahl der säumigen Prämienzahler ist seit Jahren rückläufig.»

In Bezug auf die Kinder und Jugendlichen hat der Regierungsrat in den bisherigen politischen Debatten aber stets betont, dass er seine Haltung überdenkt, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Die auf Bundesebene eingereichte Motion «Krankenkassenprämien. Eltern bleiben Schuldner der nichtbezahlten Prämien der Kinder» wurde in der zweiten Jahreshälfte 2019 von beiden eidgenössischen Räten angenommen.

Einlenken für gesamtschweizerische Lösung

Aufgrund dieser Entwicklung zeichnet sich eine gesamtschweizerische Lösung ab. Der Regierungsrat hat die Sachlage aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen auf Bundesebene daher neu beurteilt und ist zum Schluss gekommen, Kinder und Jugendliche von der Erfassung auf der Liste säumiger Prämienzahler auszunehmen. Um den Gemeinden und den Krankenkassen genügend Zeit für die Umstellung einzuräumen, wird die Verordnung per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt.

Auf Bundesebene gibt es nebst der Überweisung der Motion noch eine andere Entwicklung. Am Montag, 15. Juni, hat die die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates einen Vorentwurf zur Änderung des Krankenversicherungsgesetzes in die Vernehmlassung gegeben. Das Ziel ist es, die Verfahren bei Nichtbezahlen der Prämien zu verbessern.

Kanton macht sich in Bern für Erhalt der Liste stark

Die Kantone sollen neu die Verlustscheine selber bewirtschaften können. Sie sollen aber nach dem Willen der Kommissionsmehrheit keine Listen säumiger Prämienzahler mehr führen. Der Entwurf geht ausgerechnet auf eine Standesinitiative zurück, die der Kanton Thurgau 2016 eingereicht hat, heisst es in der Mitteilung. Der Vorschlag der Kommission ärgert Urs Martin. Das Ziel der Thurgauer Standesinitiative sei es gewesen, dass die Kantone einen grösseren Spielraum erhalten und die Verfahren bei den säumigen Prämienzahlern schweizweit vereinheitlicht wird.

«Dass nun aber mithilfe unserer Standesinitiative unser Erfolgsmodell der Liste säumiger Prämienzahler verboten werden soll, bedaure ich sehr.»

Der Kanton Thurgau werde sich auf Bundesebene für den Erhalt der Liste einsetzen. Dafür werde man den anderen Kantonen gerne die Funktionsweise und der Nutzen der Liste aufzeigen, sagt Urs Martin.