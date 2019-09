Kanton Thurgau budgetiert Ertragsüberschuss von 22,6 Millionen Franken +++ Nachtragskredit für Kunstmuseum beantragt

Wie in den Vorjahren legt der Thurgauer Regierungsrat ein positives Budget vor. Er präsentiert die Zahlen am Donnerstagvormittag an einer Pressekonferenz. Gleichzeitig informiert er, dass der Kanton und die Stiftung Kartause Ittingen die Zukunft des Kunstmuseums neu regeln.