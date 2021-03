Corona Der Kanton Thurgau gleist Coronatests für Firmen auf Die Hälfte der über 75-Jährigen ist geimpft. Jüngere müssen sich weiter gedulden, auch Spitzensportler und Piloten. Ab Mai sollen Firmen ihre Belegschaft testen können.



Regierungsrat Urs Martin an der Sitzung des Grossen Rates vom Mittwoch.

Donato Caspari

Lichtblick im Kampf gegen Corona. «Wir haben seit langer Zeit wieder eine Woche ohne einen durch Covid-19 bedingten Todesfall in den Pflegeheimen hinter uns», sagt Gesundheitsdirektor Urs Martin an der Grossratssitzung vom Mittwoch. Unterdessen haben die mobilen Impfteams ihre Arbeit in den Thurgauer Alters- und Pflegeheimen abgeschlossen. Die Impfbereitschaft in den rund 50 Alters- und Pflegeheimen im Kanton liegt bei 85 Prozent.

Doch in den Impfzentren und den Hausarztpraxen stockt der Betrieb aufgrund von Lieferengpässen. Der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer, der derzeit nur im Impfzentrum Frauenfeld verabreicht wird, werde zwar relativ stetig geliefert. Anders zeigt sich aber die Situation beim Impfstoff von Moderna, der im Impfschiff und in den Arztpraxen auf die Spritzen aufgezogen wird. «Wir können keine genaue Prognose für die nächsten Monate machen», sagt Martin. Sobald aber von Bern weitere solche Impfstoffe in den Thurgau gelangten, sollten 60 Thurgauer Hausärzte beliefert werden.

Kein Vortritt für Spitzensportler

«Die Erwartungen der Bevölkerung sind gewaltig», sagt der Gesundheitsdirektor. «Sehr viele Thurgauerinnen und Thurgauer wollen sich ganz schnell impfen lassen.» Einige haben auch ihre Gründe.

«Spitzensportler wollen an die Olympischen Spiele, Piloten möchten internationale Flüge durchführen können.»

Der Kanton halte sich aber strikt an die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit, sagt Martin. Demnach sind noch immer Personen über 75 Jahre und Risikopatienten an der Reihe, wobei nun fast die Hälfte der entsprechenden Alterskategorie geimpft sei.

Eine Anekdote konnte sich Martin an der Sitzung des Grossen Rates nicht verkneifen. Es seien schon Personen im Regierungsgebäude erschienen, die sich sofort vor Ort impfen lassen wollten. «Ich habe weder Impfstoff im Büro noch die Ausbildung, um solchen zu verabreichen», stellt der Gesundheitsdirektor klar.

«Einfachheit ist der Schlüssel zum Erfolg»

Der Kanton plant nun auch, beim Testen in die Offensive zu gehen, wie Regierungsrätin Cornelia Komposch erläutert. Eine Arbeitsgruppe, in die auch die Industrie- und Handelskammer sowie der Gewerkschaftsbund eingebunden seien, erarbeite derzeit ein Konzept. Ziel ist, bis im Mai den interessierten Unternehmen die Grundlagen für grossflächige Coronatests in der Belegschaft zu schaffen.

Regierungsrätin Cornelia Komposch. Donato Caspari

Dadurch dürften sich Firmen mögliche Lockerungen von einschneidenden Coronamassnahmen an den Arbeitsplätzen erhoffen. «Wir wollen eine einfache und praktikable Lösung für die Betriebe», sagt Komposch. Einfachheit sei der Schlüssel zum Erfolg. Sie verweist aber auch auf einen «grossen administrativen Aufwand». Nach aktuellem Stand würde der Bund zwar die Kosten für die Tests übernehmen, für die Bereitstellung einer Informatikplattform zur Erfassung nimmt er aber die Kantone in die Pflicht. Auch ist noch unklar, in welchen Labors die Tests ausgewertet werden sollen.

Der Kanton Graubünden habe gezeigt, dass mit gross angelegten Tests Ansteckungsketten frühzeitig erkannt werden, sagt Komposch. Der Thurgauer Regierungsrat sei überzeugt, dass mit Tests ein wesentlicher Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet wird. «Mit dem Ziel, Lockerungen schneller voranzutreiben.»

Bürger beschimpfen Kantonsangestellte

Wie sehr Corona die Menschen bewegt, legt auch Regierungspräsident Walter Schönholzer dar. Er zeigt sich dankbar für die parlamentarische Coronakommission. Diese diene für die Bevölkerung als Blitzableiter, nehme Anliegen auf. Die öffentliche Verwaltung sei gefordert, viele Ämter befänden sich in einem Dauerausnahmezustand. Die Mitarbeiter des Kantons hätten Wertschätzung und Anerkennung verdient.

«Für sie klatscht niemand, eher werden sie von enttäuschten Bürgern beschimpft.»

Regierungsrat Walter Schönholzer. Donato Caspari

Dennoch würden Verwaltung und Regierungsrat derzeit gut funktionieren. «Es läuft alles rund, aber dynamisch und hektisch.» Sorgenvoll blickt der Regierungspräsident auf den Arbeitsmarkt. «Wir haben nun mehr als 8000 Arbeitslose, so viele wie noch nie.»