Kanti Frauenfeld Umstrittenes Klassenfoto als «ein erster Schritt zurück in die Normalität» An der Kantonsschule Frauenfeld wurde zum Schulbeginn ein Klassenfoto mit allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt – dabei konnte der Mindestabstand nicht eingehalten werden.

Die Schülerinnen und Schüler posierten für ein Gruppenfoto. Screenschot Kantonsschule Frauenfeld

Der erste Schultag bedeutet an vielen Schulen: Klassenfotos. So auch an der Kantonsschule Frauenfeld. Am 16. August wurde auf der Sportanlage mit 600 Schülerinnen und Schülern ein Gruppenfoto durchgeführt. Dabei wurden die Klassen durchmischt und durch die Lehrpersonen darauf hingewiesen, möglichst nahe beieinander zu stehen. Damit das Schlussbild – eine Sonne – gut fotografiert werden kann. Jedoch, der Mindestabstand konnte nicht eingehalten werden.

Daraufhin meldete sich ein Schüler der Kantonsschule bei «Blick». «Auf die Covid-Massnahmen wurde verzichtet – und das Ganze nur für ein Foto», berichtet der Schüler. «Ich persönlich habe mich vor Ort gegen die Lehrer gewehrt und wollte nicht mitmachen. Daraufhin haben mich die Lehrer zurechtgewiesen und sagten, dieses Foto wäre ein erster Schritt zurück in die Normalität.»

Ein «verantwortbares» Bild

Rektorin Chantal Roth erklärt, es habe sich um keinen Fototermin im eigentlichen Sinne gehandelt, «sondern um einen schulischen Auftakt, um ein gemeinsames Erlebnis». Das Ziel war es, die Schulgemeinschaft nach anderthalb Jahren strikter Trennung visuell sichtbar zu machen.

Zur endgültigen Durchführung habe sich die Schulleitung erst entschieden, als klar gewesen sei, dass kalte und frische Witterungsbedingungen vorherrschten. Ausserhalb der wenigen Minuten dauernden «Sonnenbildung» sei es den anwesenden Personen jederzeit möglich gewesen, Mindestabstände einzuhalten. Auch sei die Schülerinnen und Schüler auf die Möglichkeit des freiwilligen Maskentragens hingewiesen worden.

Die Schulleiterin erklärte gegenüber «Blick», sie bedaure es, dass sich der Schüler bedrängt gefühlt habe und sich nicht direkt vor Ort bei ihr gemeldet habe. Die Schulleitung habe das Vorgehen nach Berücksichtigung aller relevanten Punkte aber trotzdem als «verantwortbar» eingeschätzt.

Bild wurde entfernt

Das Bild wurde in der Zwischenzeit von der Website der Kantonsschule genommen. Roth erklärt: «Um Missverständnisse und falsche Eindrücke zu vermeiden, die durch das reine Bild offenbar entstehen können, wenn die Entstehung des Bilds und die Bewegung des aufeinander Zu- und Auseinandergehens nicht sichtbar werden, haben wir das Foto von der Website genommen.»