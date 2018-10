Kampfwahl ums Präsidium in Uesslingen-Buch Alt Gemeinderätin Cornelia Büchi (SVP) tritt gegen die jetzige Gemeindepräsidentin Elisabeth Engel (parteilos) an. Die Gesamterneuerungswahlen finden an der Berchtoldsversammlung am 21. Januar statt. Stefan Hilzinger

Blick aus den Iselisberger Reben auf Uesslingen. (Bild: Donato Caspari)

Unverhofft kommt oft, so diesmal auch in Uesslingen. Für die nächste Legislatur (2019-2022) stellt sich der Uesslinger Gemeinderat in corpore nochmals zur Verfügung. Auch Gemeindepräsidentin Elisabeth Engel will es nach 14 Jahren im Amt nochmals wissen. Doch nun erhält sie Konkurrenz - aus den eigenen Reihen gewissermassen. Alt Gemeinderätin Cornelia Büchi (SVP) machte vor kurzem ihre Kandidatur mit einem Flugblatt öffentlich. Namhafte Persönlichkeiten aus der Gemeinde unterstützen Büchis Kandidatur, unter anderem SVP-Kantonsrat Hanspeter Wägeli aus Buch. Büchi war von 2007 bis 2017 Gemeinderätin von Uesslingen-Buch, wo sie das Ressort Energieversorgung betreute.

Cornelia Büchi, Uesslingen

Im Rahmen einer geplanten Verjüngungen des Gemeinderats trat Büchi (Jahrgang 1960) vor einem Jahr zurück. Sie sei nun wiederholt angefragt worden, ob sie nicht kandidieren wolle, und so den Stimmbürgern einen Auswahl fürs Präsidium ermöglichen, heisst es auf dem Flugblatt. Sie stehe dafür ein, dass alle Bürger gleich behandelt werden. Dialog und Transparenz seien ihr wichtig, ebenso ein sorgfältiger Umgang mit den Steuergeldern. Die Verwaltungsökonomin TG arbeitet derzeit als Leiter Vertrieb und Marketing bei der Firma Ecowatt in Weinfelden. Sie ist Mutter zweier erwachsener Kinder