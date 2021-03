KAMPFWAHL Anwalt gegen Garagisten gegen Bauleiter: In Felben-Wellhausen kommt es zu einem Gerangel um vakante Sitze im Gemeinderat Für die zwei freiwerdenden Sitze im Gemeinderat aspirieren drei Kandidierende. Das Stimmvolk entscheidet am 7. März.

Das historische Schloss Wellenberg liegt über der Gemeinde im Thurtal. Bild: Andrea Stalder (Felben-Wellhausen,

4. Mai 2020)

Wahltag mit einer Kampfwahl heisst es diesen Sonntag, 7. März, auch in Felben-Wellhausen. Nach dem angekündigten Rücktritt von Gabriela Lehner (Finanzen) und Duri Plouda (Tiefbau) per Ende Mai aus dem siebenköpfigen Gremium um Gemeindepräsident Werner Künzler, wählen die Stimmberechtigten nun den Ersatz. Für die zwei freiwerdenden Sitze stellen sich mit Daniel Jung, Raphael Meister und Julian Nufer drei Kandidierende zur Verfügung.

Daniel Jung wird rückfällig, politisierte der Rechtsanwalt mit Jahrgang 1954 doch zwischen 1997 und 2007 schon einmal im Gemeinderat der Thurtalgemeinde. Das SVP-Mitglied sass ausserdem während insgesamt elf Jahren im Kantonsrat. Seine Motivation beschreibt er so:

Daniel Jung, Ersatzwahlkandidat Gemeinderat, SVP. Bild: Donato Caspari

«Nachdem im November 2020 im Gemeindeflugblatt zu lesen war, dass sich noch niemand gemeldet hat, habe ich mich zur Kandidatur entschlossen.»

Da er sein berufliches Pensum zuletzt etwas reduziert habe, mit seiner Frau im Dorf lebe und arbeite, sei er zeitlich flexibel erreichbar. Der gelernte Polizist beschreibt sich selbst als liberal-grün, mit grossem Engagement für Natur und Umwelt.

Der zweite Kandidat heisst Raphael Meister, hat Jahrgang 1976 und ist Mitinhaber eines Garagenbetriebs in Felben-Wellhausen. Als parteiloser Kandidat liegen ihm ein gesunder und wirtschaftlich vertretbarer Finanzhaushalt am Herzen. Er fühle sich bereit für die Aufgabe im Gemeinderat und sagt:

Raphael Meister, Ersatzwahlkandidat Gemeinderat, parteilos. Bild: PD

«Als ortsansässiger, parteiloser Unternehmer erachte ich es auch als sinnvoll, mich am Geschehen der Gemeinde zu beteiligen.»

Mit dieser Einstellung möchte er im Gemeinderat mitwirken und sich für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung von Felben-Wellhausen einsetzen.

Wie Daniel Jung ebenfalls SVP-zugehörig ist Julian Nufer, der als Bauleiter in einem Architekturbüro in Frauenfeld arbeitet. Der 25-Jährige ist verheiratet und hat einen jungen Sohn. Als Grund für seine Kandidatur gibt er seine Leidenschaft für die Politik an. Nufer ist Präsident der SVP-Ortspartei am Wellenberg und Mitglied im Bezirksvorstand der SVP Frauenfeld. Er sagt:

Julian Nufer, Ersatzwahlkandidat Gemeinderat, SVP. Bild: PD

«Als Ortsparteipräsident wäre es für mich eine grosse Ehre auch als Gemeinderat aktiv zu sein.»

Seine beruflichen Erfahrungen in der Baubranche sieht er als gute Voraussetzungen für das freiwerdende Ressort Tiefbau von Duri Plouda.

Die Qual der Wahl haben also die Stimmberechtigten am kommenden Sonntag.