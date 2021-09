Kampfsport Corona-infiziert! Rico «Ramba» Giger verhinderte mit der Absage seines WM-Kampfs Schlimmeres Am vergangenen Samstag hatte der Thurgauer K1-Weltmeister seinen Freiluft-WM-Kampf abgesagt - wegen des schlechten Wetters und weil er sich nicht wohl fühlte. Wenig später stellte sich heraus: Der 32-jährige Athlet ist an Corona erkrankt. Jetzt sitzt er in Isolation.

Voll erwischt: Rico «Ramba» Giger hat Corona. Ralph Ribi

Für Rico Giger macht nun alles Sinn. Er weiss, weshalb er in der Nacht vom Freitag auf den Samstag schweissgebadet aufgewacht ist, weshalb er Fieber hatte, seither Halsschmerzen und einen kratzigen Rachen nicht mehr loswird. Der 32-jährige Kampfsportler und TV-Promi («Bachelorette», «Adieu Heimat») wurde am Dienstag positiv auf Covid-19 getestet. Wann und wo sich der dreifache K1-Weltmeister angesteckt hat, lässt sich kaum rekonstruieren.

Für Giger ist das positive Testergebnis insofern eine Genugtuung, weil er wegen seiner Absage des WM-Kampfes am vergangenen Wochenende in Winterthur in ein schlechtes Licht geriet. Man warf ihm vor, aus fadenscheinigen Gründen nicht zum Freiluftduell gegen Azdren Krasniqi anzutreten. Doch der Grund war triftig. Jetzt hat ihn Giger schwarz auf weiss. Und der Kämpfer sagt: «Nun bin ich doppelt froh, dass ich nicht angetreten bin. Geschwächt durch Corona hätte ich mir bei Regen und Kälte nebst einer Verletzung wohl auch noch eine Lungenentzündung geholt.»

Ersatzkampf in Frauenfeld fällt damit auch ins Wasser

Doch die Coronaerkrankung birgt neue Probleme. Gesundheitliche, natürlich. Aber nun fällt auch der Ersatzkampf um den WM-Titel ins Wasser. Er wäre für den 25. September in der Frauenfelder Rüegerholzhalle angedacht gewesen. Doch anstatt um den Titel kämpft Rico «Ramba» Giger nun gegen die Langeweile. Bis am 10. September sitzt er in der Selbstisolation – ohne Möglichkeit, zu trainieren. «Ein Riesenpech», sagt der Felben-Wellhauser, der sich drei Monate lang hart auf seinen letzten K1-WM-Kampf vor dem Übertritt ins Boxen vorbereitet hatte. «Aber es passt auch irgendwie zu mir. Es kann nie normal laufen.» Vor rund einem Jahr war seine Tochter Leyla am Abend des WM-Kampfs zur Welt gekommen.