Kampf gegen Hundekot in Berlingen hat gefruchtet In der Berlinger Chloose liegen seit geraumer Zeit kaum mehr Hundehäufchen. Die Verbesserungen seien wirklich markant, teilt der Gemeinderat mit.

Die Berlinger Chloose vom See her. (Bild: PD)

Auf der Chloose-Wiese sorgten jeweils vor allem im Frühjahr immer wieder dutzende Hundekot-Haufen für Unmut, die in der Wiese oder teils unmittelbar neben dem Spielplatz lagen. Die Berlinger Bevölkerung verbringt vor allem an Sonnentagen gern ihre Freizeit in der «Chloose».

Der Berlinger Gemeinderat reagierte, stellte Plakate auf, um auf das Hundekot-Problem aufmerksam zu machen. Nun hat sich die Situation mit den Hundehaufen verbessert, wie die Gemeinde mitteilt. «Wenn man heute am See spazieren geht, sieht man kaum mehr ein Häufchen», teilt die Gemeinde mit.

Die Verbesserung mit dem Hundekot sei wirklich markant. Deshalb möchte sich der Gemeinderat bei allen Hundehalterinnen und Hundehalter für ihre Rücksicht und Gewissenhaftigkeit bedanken. (sko)