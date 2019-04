«Kalt war es schon»

Vereiste Treppen, stürmische See, Spinnweben nach dem Regen und aufspringendende Füchse. Das zeigten die 37 ausgesuchten Leserbilder der «Thurgauer Zeitung» an der Fotoausstellung «XY aus Z fotografierte in...» im Dreispitz in Kreuzlingen. Schön aneinandergereiht hingen die Fotografien an der grauen Betonwand des Gebäudes. Aus 800 Einsendungen hatte eine Jury im Vorfeld 37 Bilder für die Ausstellung ausgewählt, der Leserrat der «Thurgauer Zeitung» durfte anschliessend den Sieger bestimmen.

So standen die Türen des Dreispitzes für die Ausstellung am Samstag von elf bis zwölf Uhr noch ein letztes Mal offen. Nebst einigen Interessenten sind die Fotografen selbst erschienen, um bei der Preisverleihung dabei zu sein.

Den perfekten Moment erwischt

Valentin Huber begrüsste das Publikum im Namen der Stadt Kreuzlingen und übergab anschliessend Ida Sandl, Reporterin bei der «Thurgauer Zeitung», das Wort. Für sie seien alle Sieger, denn alle hätten eine grosse Leistung erbracht, sagte Ida Sandl. «Die Bilder zeigen, in was für einer schönen Gegend wir leben. Sie lehren mich aber auch, aufmerksamer durch die Welt zu gehen.» Ida Sandl ist sich bewusst, dass es für ein solches Bild ein gutes Gespür, Geduld und technisches Können braucht. Das hat der Gewinner offensichtlich. Acht seiner Bilder haben es in die Ausstellung geschafft. Beim Siegerbild habe der Fotograf den perfekten Moment erwischt und eine besondere Perspektive gewählt, sagte Ida Sandl. Thomas Ammann heisst der glückliche Fotograf, der von Valentin Huber eine Urkunde und ein Umschlag mit 500 Franken Preisgeld überreicht bekam. Anschliessend waren die Gäste eingeladen, beim Apéro noch zu verweilen. Die Fotografen durften ihre Bilder, ausgedruckt vom Sponsor ifolor, mit nach Hause nehmen. (gbo)