Glosse Kaffee, Kuchen und Wurst Südsicht über die Möglichkeiten, die sich im Hinterthurgau dank der Gründung dreier Repair Cafés auftun. Olaf Kühne

Olaf Kühne

Gleich drei sogenannte Repair Cafés entstehen im Hinterthurgau. Ab kommendem Herbst kann man in Münchwilen, Aadorf und Wallenwil seinen kaputten Mixer, sein altes Velo bei Kaffee und Kuchen flicken lassen. Männern aus der Prä-Nähschuhl-Ära wird bestimmt auch der Knopf wieder an die Hose genäht. Vielleicht bei Kaffee und Kuchen. Oder, um in Geschlechterklischees zu bleiben, bei Wurst und Bier. Eine tolle Sache, die nicht nur Klimaretter und Hybridfahrer freuen dürfte. Auch der gebeutelte Steuerzahler darf aufatmen. Unter anderem in Münchwilen. Dort ist das Jagdhaus der Villa Sutter marode. Sehr sogar.

Eigentlich eine private Chose, weil Verein und so. 100'000 Franken sollte der Steuerzahler dennoch beisteuern. Die SVP wusste es zu verhindern. Doch nun naht die Rettung in Form des Repair Cafés. Mit ein bisschen Spachtelmasse und Farbe müsste sich da einiges machen lassen. Voraussetzung ist natürlich, dass das Jagdhaus im Oktober noch steht. Aber solange Strassenverkehr und Frauenfeld-Wil-Bahn nicht allzu heftig daran vorbeirumpeln, sind wir da eigentlich ganz zuversichtlich.

Um ungleich mehr Geld als die der Münchwiler SVP zu teuren 100'000 Franken geht es bei der Nachbarin Sirnach. Dort ist der Dreitannensaal zwar noch nicht marode. Eine Sanierung steht dennoch an. Halt einfach, weil alt und so. Dumm nur, dass in Sirnach derzeit kein Repair Café angedacht ist. Weil der Dreitannensaal nicht unter der Autobahn durchpasst, muss er zum Flicken nach Wallenwil. Dafür muss aber erst die Spange Hofen fertig gebaut sein. So lange muss das Bijou noch halten. Wir drücken die Daumen!