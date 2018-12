Kaff zieht aus bestehendem Vereinslokal in Frauenfeld

Im Februar 2004 gründeten junge Erwachsene in Frauenfeld den Verein ProjektKaff (Kulturarbeit für Frauenfeld). Das Suchen und Finden von geeigneten Lokalitäten begleiten den Verein von Anfang an. Zuerst fand das Kaff im einstigen Kino Pax Unterschlupf, später dann für länger im ehemaligen Restaurant Schwarzes Schäfli an der Zürcherstrasse. Dort löste der Eigentümer den Mietvertrag 2013 auf.

Nach längerer Suche konnte der Verein für kurze Zeit in der «Linde» an der Murgstrasse einziehen. Gleichzeitig ergab sich die Möglichkeit, die Liegenschaft Rheinstrasse 14 in Gebrauchsleihe zu übernehmen, wo der Verein ProjektKaff weiterhin einen Teil der Räumlichkeiten nutzt, etwa um gastierende Künstler zu verköstigen. Anfang 2015 bezog das Kaff-Team den einstigen Party-Club Underground als neue Lokalität, danach gab es die «Linde» auf. (hil)