Käfer, Schmetterlinge und Pflanzen kehren in Wängi zurück Die Gemeinde Wängi setzt ein Zeichen für mehr Artenvielfalt, indem sie mehrere Flächen naturnah gestaltet. Sie erhofft sich, dass diese Aktion Nachahmer findet.

Diese Fläche an der Kirch- und Wiesengrundstrasse in Wängi soll künftig als Lebensraum für Pflanzen und Kleintiere dienen. Bild: PD

(red) Mit einer naturnahen Gestaltung und Pflege der gemeindeeigenen Flächen im Siedlungsraum will der Gemeinderat von Wängi einen dringend notwendigen Beitrag zur Förderung des ökologischen Ausgleichs leisten. Die Landschafts- und Naturkommission hat für dieses Jahr folgende Grünflächen für eine naturnahe Gestaltung und Pflege ausgewählt: Kirchstrasse/Wiesengrundstrasse, Rabatten beim Neuhaus und beim Dorfkreisel. Weitere Standorte werden folgen.

«Um die Biodiversität in der Schweiz steht es nicht gut», schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Tiere und Pflanzen sterben demnach aus. Lebensräume vieler Arten schwinden und zahlreiche kommen nur noch in kleinen Populationsgrössen vor. Lebensräume wie Auen, Trockenwiesen, Moore und artenreiche Wälder sind verschwunden.

Die Verschotterung von Grünflächen, Vorgärten oder öffentlichen Arealen hat in letzter Zeit zugenommen. Der Siedlungsraum bietet durch Umwandlung der konventionellen in naturnahe Aussenräume jedoch ein riesiges Potenzial für eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume und somit für mehr Artenvielfalt.

Arbeiten haben bereits begonnen

Die Arbeiten in Wängi wurden letzte Woche durch den Bioterra Naturgarten-Fachbetrieb «Grünbereich» von Andreas Kekeis in Angriff genommen. Auf den neu gestalteten Flächen entstehen artenreiche Trockenstandorte, Wildblumenwiesen und Wildgehölz-Strukturen, die unzähligen Insekten, Vögeln und Kleinsäugetieren wie Wildbiene, Distelfink und Igel Nahrung und Unterschlupf bieten.

Diese Kleinstrukturen im Siedlungsraum sind zwar nur ein Tropfen auf den heissen Stein, sollen aber auch eine Initialzündung sein, schreibt die Gemeinde weiter. «Diese findet hoffentlich viele Nachahmer, welche in ihrem Privatgarten einen Platz für unsere kleinen Mitbewohner einrichten, die so wichtig sind für unser aller Lebensraum.»

Auf den ersten Blick könne der Anblick solcher Flächen für einige fremd und wild wirken, schreibt die Gemeinde. «Wer sich Zeit zum genauen Beobachten nimmt, wird merken, wie viel Leben sich in kürzester Zeit dort ansiedelt.»