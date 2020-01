Juristischer Spiessrutenlauf um geplante Frauenfelder Genossenschaftssiedlung Blockiert trotz Bewilligung: Die Genossenschaftssiedlung Schollenholz mit 23 geplanten Wohnungen verzögert sich weiter. Nachbarn wehren sich aus zwei Gründen.

Die mit Bauvisieren versehene Parzelle ist derzeit rundherum mit Gittern abgesperrt. (Bild: Andrea Stalder)

Eingezäunt, als wäre alles kontaminiert. So zeigt sich der Anblick der Parzelle an der Ecke Schollenholz/Fliederstrasse, wo die Wohnbaugenossenschaft (WBG) Sonnmatt längst ihr Neubauprojekt hätte in Angriff nehmen wollen. Knapp zehn Millionen Franken haben die Genossenschafter vor anderthalb Jahren gesprochen. Die WBG Sonnmatt plant auf der rund 3000 Quadratmeter grossen Parzelle, die bestehenden fünf Altbauten mit zehn Wohnungen durch eine zweigeschossige Siedlung mit insgesamt 23 neuen Wohnungen zu ersetzen.

Von einem «grossen Wurf» sprach damals Genossenschaftspräsident Marcel Epper, als er die Pläne der Frauenfelder Architekten Lehmann Haffter vorstellte. Prognose für den geplanten Start zum Rückbau: Mai 2019.

Marcel Epper, Präsident Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt. (Bild: PD)

Was ist passiert? Warum die Verzögerungen? – «Wir befinden uns mitten in einem Rekursverfahren», meint Epper. Obschon die Stadt der WBG Sonnmatt die Baubewilligung erteilt hatte, bliesen Nachbarn umgehend zum Gegenangriff. Die Kritik: Informationsmangel. «Das stimmt nicht», meint Marcel Epper, der auf einen Infoanlass während der Vorbereitung fürs Baugesuch verweist. Er erzählt:

«Wir haben dort das Projekt im Detail vorgestellt und konnten viele offene Fragen aus der Nachbarschaft klären.»

Offensichtlich nicht alle. Trotz der Gespräche flatterte eine Einsprache beim städtischen Hochbauamt ein, welche die Stadt behandelte und in der Folge abwies. Für die Nachbarn ungenügend, sie legten beim Departement für Bau und Umwelt (DBU) Rekurs ein.

Baldiger Augenschein aller Beteiligten vor Ort

Nach einem doppelten Schriftenwechsel findet nun Ende Januar ein Augenschein vor Ort statt, wie den beteiligten Parteien diese Woche mitgeteilt wurde. Zum laufenden Verfahren macht DBU-Generalsekretär Marco Sacchetti keine Aussagen. Marcel Epper sagt dazu:

«Plötzlich wird jeder Nagel kontrolliert, was automatisch grosse Verzögerungen nach sich zieht.»

Zwar stünde es den Nachbarn zu, den Rechtsweg zu beschreiten. «Aber jetzt kümmern sich Anwälte im Detail um alle zur Diskussion gestellten, baulichen Fragen», moniert Anwalt Epper.

Die Nachbarn, darunter BDP-Kantonsrat Roland A. Huber, wollen klarstellen, dass sie sich nicht primär gegen den Bau der Genossenschaftssiedlung wehren. «Im Gegenteil, wir würden eine neue Überbauung begrüssen», sagt Huber. Er setze sich zusammen mit anderen Nachbarn nur dafür ein, dass die Siedlung zonenkonform sei und alle gesetzlichen Auflagen eingehalten werden. Vorwürfe, der Rekurs sei bloss Verzögerungstaktik, weisen die Rekurrenten klar und deutlich von sich.

Die Visualisierung der Frauenfelder Architekten Lehmann Haffter zeigt die geplante Siedlung. (Bild: PD)

Die Argumente der Rekurrenten versteht man bei der WBG Sonnmatt nicht. Epper sagt:

«Wir haben alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten, sonst hätte uns die Stadt die Bewilligung sicher nicht erteilt.»

Nebenan geht voraussichtlich bis 2023 die vom Stimmvolk bewilligte Gesamtsanierung der Schulanlage Schollenholz über die Bühne, wo im Dezember der Spatenstich erfolgt ist.

Wegen Kündigungen fehlen monatliche Mietzinse

Der WBG Sonnmatt droht im schlimmsten Fall eine jahrelange Verzögerung, wenn die Rekurrenten den Fall bis vors Bundesgericht zögen. Daran möchte Genossenschaftspräsident Marcel Epper nicht denken.

Er ist zuversichtlich, dass ein positiver DBU-Rechtsentscheid bis im Frühling vorliegt und die Rückbauarbeiten im Schollenholz mit einer einjährigen Verzögerung im Sommer können. So wären die 23 neuen Genossenschaftswohnungen wohl im Jahr 2022 bezugsbereit. Die heutigen Pläne jedenfalls stimmen laut Epper bis auf kleine, technische Anpassungen wie bei der Behindertengerechtigkeit noch immer mit den ursprünglichen überein.

Wegen der unvorhergesehenen Blockade jedoch stehen die zehn bisherigen Wohnungen seit geraumer Zeit leer, weshalb die WBG Sonnmatt nebst den Kosten für den juristischen Spiessrutenlauf monatlich Mietzinse verliert. Auch deshalb ist die Parzelle seither eingezäunt, «wegen der Sicherheit», wie Epper betont. Immerhin: Hie und da nutzen Polizei oder Feuerwehr das brachliegende Gelände für realitätsnahe Übungen.