Jungpartei klopft an die Türen des Frauenfelder Rathauses Die drei Kandidaten der Frauenfelder Jungpartei wollen mehr als nur der jungen Bevölkerung Politik erklären. Ihr Ziel für die Gemeinderatswahlen ist klar: Sie schielen auf einen Sitz im Stadtparlament. Samuel Koch

Die drei Kandidaten der Frauenfelder Jungpartei vor dem Rathaus: Thomas Högger, Felix Wiedersheim und Philip Höpli. (Bild: Donato Caspari)

Erst seit wenigen Monaten befindet sich die Frauenfelder Jungpartei (FJP) auf der politischen Landkarte Frauenfelds. Seit der Gründung im Herbst hat sich jedoch einiges getan. Und so lautet das Ziel für die Gemeinderatswahlen vom 31. März: mindestens ein Sitz. Philip Höpli meint:

«Das ist ein realistisches Ziel, wie uns viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung und aus etablierten Parteien gezeigt haben.»

Der 31-Jährige leitet die Geschicke der FJP, wie ein kürzlich auf sozialen Medien publiziertes Video beweist. Darin erklärt Höpli den Zuschauern das Wahlprozedere und den Vorgang, wie der Wahlzettel auszufüllen ist. «Viele junge Politinteressierte haben uns gesagt, dass sie nicht genau wissen, wie man denn überhaupt wählt», sagt Höpli.

Jungpolitiker spienzeln auf Sitz von Fredi Marty

Deshalb hat er kurzerhand zur Kamera gegriffen und das Video produziert. Die drei FJP-Mitglieder wollen aber mehr als nur Politik erklären. «Wir wollen mitentscheiden», meint Höpli. Und weil mit Fredi Marty der Vertreter von Menschen für Frauenfeld (MproF) als bisheriger Gemeinderat nicht mehr zu den Erneuerungswahlen antritt, ist auch klar, auf welchen freiwerdenden Sitz die FJP spienzelt.

Liste 10 – Drei Männer Auf der Liste 10 der Frauenfelder Jungpartei (FJP) befinden sich lediglich drei Namen, die allesamt doppelt gelistet sind: Felix Wiedersheim (Jahrgang 1988), Berufsoffizieranwärter; Thomas Högger (Jahrgang 1987), Polizist; Philip Höpli (Jahrgang 1987), Bauführer. Weil die Mitglieder der FJP erstmals zu Gemeinderatswahlen antreten, gibt es keine bisherigen Kandidaten. (sko)

In ein politisches Korsett wollen sich Höpli sowie seine Jugendfreunde Felix Wiedersheim und Thomas Högger nicht drängen lassen, obwohl letzterer noch bis vor kurzem Mitglied der SVP-Stadtpartei war, und sich alle eher am rechten Flügel sehen. «Wir rutschen manchmal in unseren Meinungen auch stark nach links ab», sagt Höpli.

Wahlplakat auf dem Autodach

Entgegen allen anderen neun Parteien, die für die Wahlen eine Liste eingereicht haben, machten die Kandidaten der FJP nicht mit bei der offiziellen Verteilaktion der Flyer. Höpli meint:

«Wir waren zu spät dran mit unserer Mitgliedschaft in der Interpartei und haben deshalb unsere 10'000 Flyer persönlich unter die Wähler gebracht.»

Zudem konzentriert sich die FJP mit einem tiefen vierstelligen Budget auf Internetauftritte, vereinzelte Standaktionen und Wahlplakate. Ein solches stellt Philip Höpli zeitweise auch auf sein Autodach, wenn er irgendwo parkiert. «Ich will damit auffallen», meint er schmunzelnd. Högger jedenfalls macht das als Polizist nicht.