Junge Schützen aus Balterswil und Fischingen zeigen sich treffsicher Am Samstag führte der Schützenverband Region Hinterthurgau den Verbandsmeistschaftsfinal in Münchwilen durch.

Die Preisträger der Jungschützen beim Verbansmeistschaftsfinal des Schützenverbands Hinterthurgau: Sven Frei, Benji Keiser, Lisa Siegrist und Steven Kennda. (Bild: PD)

(red) Der Schützenverband Region Hinterthurgau lud am Samstag zum Verbandsmeisterschaftsfinal in Münchwilen ein. Mit einer guten Tagesform, etwas Glück und starken Nerven konnte jeder der Qualifizierten gewinnen. Auf Sandra Stark von den Wängemer Pistolenschützen trafen diese Eigenschaften am besten zu. Mit dem Tageshöchstresultat von 183 Punkten gewann sie den Titel.

In der Kategorie Ordonanzgewehre schoss sich Albert Koller von der Schützengesellschaft Tobel zum Sieg. Bei den Sportgewehren holte Marc Wildi von der Schützengesellschaft Tobel mit einem Gesamtresultat von 388,8 Punkten den Sieg. Bei den Jüngsten gewann Benji Keiser von der SG Balterswil mit 256,4 Punkten und darf sich Verbandsmeister 2018 der Jugendlichen nennen.

Die Tagesbesten erhalten eine eigene Rangliste und in dieser werden alle Jugendlichen und Jungschützen zusammen gewertet. Dabei erhielten die ersten drei einen Kinogutschein. Als Tagesbeste hat Lisa Siegrist von der SG Fischingen mit 182 Punkten gewonnen. Gefolgt von Sven Frei von der SG Balterswil mit 180 Punkten und als dritter konnte Steven Kennda SG Fischingen mit 179 Punkten einen Preis empfangen.