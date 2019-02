Jung und sozial: Nina Schläfli im Interview

Nina Schläfli wurde am 1. Januar 1990 in Münsterlingen geboren. Seither lebt sie fast ununterbrochen in Kreuzlingen. Die Matura hat sie in der Kantonsschule in Kreuzlingen absolviert. Danach studierte sie Geschichte und deutsche Literatur an der Universität Konstanz. Momentan arbeitet sie als Historikerin an der Universität Bern. (tif)