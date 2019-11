Jugendstaatsanwaltschaft Thurgau verknurrt Jugendliche nach Grossbrand bei Tobi in Egnach zu Sozialstunden

Nach Brand bei Tobi Seeobst AG: Grundwasser in Egnach gefährdet – Amt für Umwelt erstattet Anzeige

Beim Brand der Tobi-Lagerhalle in Egnach sind neben Obst auch Tausende Kunststoff-Harasse in Flammen aufgegangen. Jetzt ist klar: Das ist nicht spurlos an der Umgebung vorbeigegangen, der Boden ist mit Schadstoffen belastet. Untersucht werden soll zudem, ob die Feuerwehr beim Löscheinsatz verbotene Stoffe verwendet hat.