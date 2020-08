Jugendpolitik Bichelsee-Balterswil sucht Sponsoren für Mitfahrbänkli Zwei Bänkli hat die Projektgruppe bereits erworben und Standorte dafür gefunden. Zur Finanzierung sammeln die Verantwortlichen Gönnerbeiträge.

Mitfahrbänkli, wie hier in Berg SG, können bald auch in Itaslen und Ifwil genutzt werden. (Bild: Ralph Ribi)

Jugendliche und junge Erwachsene gestalten in Bichelsee-Balterswil die Zukunft ihrer Gemeinde mit. Im Rahmen des Projekts Jugendpolitik haben sie an der Gemeindeversammlung im vergangenen November einige Ideen präsentiert und zu diesen die Meinung der Stimmbürger abgeholt.

Bereits haben die jungen Bichelseer und Balterswiler den Aufbau eines Dorfmarkts in Angriff genommen, der im Sommer 2021 als Pilotprojekt starten soll. Derzeit beschäftigt sich eine Gruppe um Gemeinderat Janik Bosshard mit der Installation von zwei Mitfahrbänkli, auf die sich Leute setzen können, die bei jemandem im Auto in eine bestimmte Richtung mitfahren wollen.

Ein Standort in Itaslen, einer in Ifwil

«Es wurden zwei Occasionssitzbänke gekauft und mit neuen Holzlatten versehen», schreiben Janik Bosshard und Julian Imhof in den aktuellen Gemeindenachrichten. Zudem habe man die entsprechende Beschilderung in Auftrag gegeben. Für die Bänkli hat die Projektgruppe bereits je einen Standort in Itaslen und Ifwil gefunden. Gerade die Weiler in der Gemeinde seien nämlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln ungenügend erschlossen.

Die Verantwortlichen schreiben weiter:

«Auch wenn sehr viel Freiwilligenarbeit und Goodwill in diesem Projekt steckt, kosten Handwerk und gutes Material doch eine Stange Geld.»

Deshalb suchen sie nun Sponsoren beziehungsweise Gönner, welche sich mit einem frei wählbaren Betrag an den Kosten für die Mitfahrbänkli beteiligen. Wer einen Betrag ab 100 Franken beisteuert, soll mit einem Gönnertäfelchen auf einem der beiden Bänkli verewigt werden.