Jugendarbeit Vorbereitung für warme Saison: Damit der 20gi-Platz hinter dem Bahnhof Frauenfeld wieder in neuem Glanz erstrahlt Der 20gi-Platz ist der öffentliche Jugendplatz der Stadt Frauenfeld. Vor Ostern führt die Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi den alljährlichen 20gi-Platz-Frühlingsputz durch – auf jugendarbeiterische Art und Weise.

Graffito beim 20gi-Platz hinter dem Bahnhof. Bild: PD

Der 20gi-Platz hinter dem Bahnhof SBB in Frauenfeld hat eine lange Geschichte. Im Jahr 2017 wurde er nach einem partizipativen Prozess neu gestaltet. Seither hat die Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi den Auftrag, die jugendlichen Nutzenden zu begleiten und den Platz regelmässig zu bespielen.

Am Mittwoch, 13. April, und Donnerstag, 14. April, ist das Team der Jugendanimation auf dem 20gi-Platz präsent und lädt zum Refresh ein. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, spontan nach Lust und Fähigkeiten mitzuhelfen, wenn es darum geht, den Platz für die warmen Tage vorzubereiten. Dieses Mal stehen die Gestaltung der Treppe und die Beschriftung als Jugendplatz im Fokus, heisst es in einer Medienmitteilung des Amtes für Gesellschaft und Integration.

Anlaufstelle für persönliche Fragen, Sorgen oder Ideen

Für das Team der Jugendanimation sei dies auch eine Möglichkeit, um mit den 20gi-Platz-Nutzenden in Beziehung zu treten. So könnten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch über die Angebote und Möglichkeiten, die die städtische Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi bietet, informiert werden. «Die Angebote sind nicht nur sehr vielfältig, sondern auch darauf ausgelegt, möglichst niederschwellig und offen zu sein», heisst es weiter. So hätten lokale Kinder und Jugendliche eine neutrale Anlaufstelle, wo sie professionell begleitet werden und ihre persönlichen Fragen, Sorgen oder Ideen einbringen können. Weitere Informationen gibt es unter www.agi.frauenfeld.ch. (red)