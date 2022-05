Jugendarbeit Ansprechpersonen und Raum für Treffen: Erfolgreicher Workshop für ein jugendfreundlicheres Hüttlingen Die Bedürfnisse der Jugendlichen abholen: Das stand im Zentrum des Workshops der Gemeinde Hüttlingen in der Mehrzweckhalle mit allen Einwohnerinnen und Einwohnern zwischen 13 und 23 Jahren.

Jugendliche tragen auf Flipcharts auf, was sie sich wünschen. Bild: PD

(red) Die jungen Teilnehmenden durften sich in der Mehrzweckhalle gleich zu Beginn kritisch äussern und aufschreiben, was ihnen im Alltag der Gemeinde Hüttlingen fehlt. Danach erhielten sie von Silvan Maier und Jacqueline Bischofberger, die den Workshop leiteten, den Auftrag, das Zusammenleben in der Gemeinde ihren Wünschen entsprechend zu zeichnen. Dabei entstanden beim Workshop der Gemeinde Hüttlingen in Zusammenarbeit mit der Frauenfelder Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi vor kurzem farbenfrohe Bilder mit vielseitigen Themen.

Raum für spontane Treffen im Dorf

Unter anderem wünschen sich die Hüttlinger Jugendlichen eine Ansprechperson, an die sie sich wenden können, wenn sie sich für die Gemeinschaft engagieren oder ein Anliegen einbringen wollen. Ein Raum, um sich wetterunabhängig treffen zu können, oder um Spielmaterialien wie beispielsweise ein Volleyballnetz, Bälle oder Unihockeyschläger zu lagern. Das alles würde das Zusammenleben der jungen Generationen fördern. So könnten sich die Jugendlichen spontan im Dorf treffen und hätten vor Ort die Möglichkeit, miteinander etwas zu unternehmen.

Die Jugendlichen präsentieren den Behördenmitgliedern in Anwesenheit von Jacqueline Bischofberger und Silvan Maier ihre Ideen und Wünsche. Bild: PD

Zum Zmittag gab es Pizza für alle, und die ersten Ergebnisse wurden Gemeindepräsident Peter Maag, Gemeinderätin Brigitte Hascher und Kirchgemeindepräsident Walter Schild präsentiert. Danach konkretisierten die Jugendlichen mit den politischen Vertretern ihre Wünsche, womit erste weiterführende Schritte des Workshops in die Wege geleitet wurden. Die Jugendlichen werden zudem eine Whatsapp-Gruppe gründen, um die ausgearbeiteten Themen anzugehen.

Positives Signal der Behördenmitglieder

Die drei Behördenmitglieder zeigten sich gegenüber den geäusserten Anliegen offen und haben bereits Räume angeboten, wo sich die engagierten Jugendlichen für weiterführende Sitzungen treffen können. Wer weiss: Vielleicht lässt sich ja schon bald ein ungenutzter Raum finden, der das Dorf ein wenig jugendlicher macht.