Jugend dient: Der jüngste Mesmer der Schweiz wirkt in Uesslingen und Buch Es gibt in der ganzen Schweiz keinen jüngeren Mesmer als Lars Ellenberger. Der 16-Jährige leistet für die katholische Kirchgemeinde FrauenfeldPlus Dienst in zwei Gotteshäusern. Das Amt liegt bei ihm in der Familie. Mathias Frei

In «seiner» Kirche St. Peter und Paul in Uesslingen: Lars Ellenberger. (Bild: Andrea Stalder)

Es gibt 16-Jährige, die tschutten in ihrer Freizeit. Andere sind in der Pfadi. Und dann gibt es jene, die es einfach nur chillen. Lars Ellenberger dagegen ist Mesmer. Für die katholische Kirchgemeinde FrauenfeldPlus in der Kirche St. Peter und Paul in Uesslingen und in der Kapelle Buch.

«Mesmer, was ist das?»

Am Anfang fragten ihn das seine Freunde. Mittlerweile wissen sie: Mesmer zu sein, ist ein ganz normales Hobby. Und vor allem: Lars Ellenberger hat noch Zeit für anderes: Tennis, Klavierspielen, seine Freunde.

Für das, was der Jugendliche aus Erzenholz macht, gibt es viele Bezeichnungen. In der Schweiz spricht man von Mesmer, Sigrist oder auch Sakristan. Der Mesmer ist ein Kirchendiener, er ist verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung des Gottesdienstes und damit auch für den Kirchenraum. Rund um die liturgischen Dienste hat der Mesmer oft auch noch eine Art Hauswart-Funktion. Mit letzterem hat Ellenberger aber nichts zu tun. In Uesslingens paritätischer Kirche sind die Reformierten für Reinigung und Unterhalt zuständig. Und in Buch hat die Kapelle Grünumschwung. Um diesen und den Kirchraum sind Leute besorgt, die grad neben der Kapelle wohnen. Lars Ellenberger kann sich also auf seine Kernaufgaben konzentrieren, den liturgischen Dienst.

Eingespielt im Team mit Hieronimus Kwure

Üblicherweise im Zwei-Wochen-Rhythmus steht er am frühen Samstagabend oder am Sonntagvormittag im Einsatz, jeweils während rund zwei Stunden.

«Meist bestreiten Vikar Hieronimus Kwure und ich gemeinsam den Gottesdienst.»

Das erklärt Lars Ellenberger. Dabei wechselt er seine Rolle. Einerseits ist er Mesmer, ist dabei auch Lektor. Andererseits wirkt er während des Gottesdienstes auch noch als Ministrant.

Schon als kleiner Bub war Ellenberger mit seiner Familie regelmässiger Gottesdienstgänger.

«Ich bin gerne in Kirchen. Auch wenn ich irgendwo in den Ferien bin, besuche ich gerne eine.»

Er finde dort Ruhe, könne auch mal innehalten und ein Gebet sprechen, erzählt der KV-Stift, der bei der Frauenfelder Stadtverwaltung im ersten Lehrjahr steht. Als Zehnjähriger wurde Ellenberger in Frauenfeld Ministrant. 2015 übernahm seine Mutter das Mesmeramt für die Kirche Uesslingen und die Kapelle Buch. Ellenberger ging oft mit seiner Mutter mit. Als sie dann Mesmerin wurde in der katholischen Stadtkirche St. Nikolaus in Frauenfeld, bewarb sich Lars Ellenberger als Nachfolger für Uesslingen und Buch – und bekam die Stelle, die er am 1. Dezember 2017 angetreten ist. Seither bessert er sich so seinen Lehrlingslohn ein wenig auf, derzeit bekommt er 15 Franken auf die Stunden. Wenn er die Lehre abgeschlossen hat, werden es 25 Franken Stundenlohn.

Das Geld spiele für ihn aber weniger eine Rolle. «Die Arbeit fasziniert mich einfach.» Ob das Mesmeramt irgendwann mehr sein werde als ein Hobby, könne er nicht sagen. Das Amt jedenfalls wäre eine Familienangelegenheit. Seine Mutter hat vor kurzem die Ausbildung an der Sakristanenschule in Einsiedeln als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Ellenberger durfte auch schon zweimal in der Stadtkirche das Mesmeramt ausüben.

Die vollen Kirchenbänke und die feierliche Stimmung

Er sei schon ein gläubiger Mensch, sagt Ellenberger.

«Ich glaube, dass Gott existiert und dass er sich um uns sorgt.»

Nicht nur für ihn als Katholik, sondern auch als Mesmer seien die hohen Kirchenfeste am speziellsten. Die vollen Kirchbänke, die feierliche Stimmung. Dass er aber kaum Kirchgänger in seinem Alter sehe, bedauert er.

Auch unter den Mesmern ist Ellenberger altersbedingt eine Ausnahmeerscheinung. Dies bestätigt Benno Müller aus Kreuzlingen, der Präsident des Schweizerischen Sakristanenverbands ist und auch den Thurgauer Kantonalverband präsidiert. In der Mitgliederkartei des nationalen Verbands sind gemäss Müller zwischen 1300 und 1500 aktive Mesmer eingeschrieben, die Thurgauer Sektion zählt rund 80 Mitglieder. Früher sei es noch oft vorgekommen, dass das Mesmeramt vom Vater auf den Sohn übertragen worden sei – im Gegensatz zu heute, sagt Müller als oberster Schweizer Sakristan.