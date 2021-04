Jubiläum Zu Ehren seines 100. Geburtstags: Museum in Argentinien würdigt Frauenfelder Gründer Mitte April wurde in Los Toldos im fernen Argentinien das Regionale Historische Museum nach einer Umgestaltung wieder eröffnet. Dies zu Ehren des Gründers dieser für die Geschichte der indigenen Bevölkerung wichtigen Institution, des Frauenfelders P. Meinrad Hux, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.

Plakat zur Neueröffnung des Regionalen Historischen Museums in Los Toldos, Argentinien. Bild: PD

«Nur wer die Vergangenheit kennt, versteht die Gegenwart und kann die Zukunft gestalten.»

Wenn dieser Leitsatz schon für uns Mitteleuropäer gültig ist, so bedeutet er noch viel mehr für ein Volk, dessen Vergangenheit durch europäische Eroberer beinahe ausgelöscht wurde: für die indigenen Bewohner der argentinischen Pampa.

Wir sind es gewohnt, unsere Vergangenheit in Archiven, Museen oder auch im privaten Fotobuch aufzubewahren, zu konservieren und gelegentlich ins Gedächtnis zurückzurufen. Wie kann man einer Bevölkerung, die jahrhundertelang unterdrückt, zurückgedrängt und als minderwertig betrachtet wurde, ein gesundes Selbstwertgefühl und die «ausgelöschte» Vergangenheit zurückgeben? Wie können ihre eigene Sprache und ihre eigenen Bräuche gerettet und bewusst gemacht werden?

Frauenfelder gründete Kloster in Argentinien

Mit diesen Themen beschäftigte sich P. Meinrad Hux sein langes Leben lang. Er sammelte Materialien, alte Schriften und Bilder, befragte Hunderte von Personen und forschte in Archiven der alten und der neuen Welt.

P. Meinrad Hux absolvierte das Gymnasium in Einsiedeln und trat als Mönch in den Benediktinerorden ein. 1948 verliess er die Schweiz, um in Argentinien – ungefähr 200 Kilometer westlich von Buenos Aires – mit zwölf Mitbrüdern ein neues Kloster zu gründen, das sich hauptsächlich der Seelsorge und Bildung der indigenen Bevölkerung widmen sollte. Nach dem Erwerb der nötigen staatlichen Patente unterrichtete er zunächst Primarschüler der nähern Umgebung. Während 45 Jahren half er als Lehrer und Direktor in der neugegründeten Landwirtschaftlichen Schule. Zuletzt war er Prior seiner Mitbrüder.

P. Meinrad Hux Im Jahr 1948 auf dem Schiff, bereit zur Auswanderung nach Argentinien. Bild: PD

Seit den Anfängen verschrieb sich P. Meinrad Hux aber auch der Erforschung der Geschichte der benachbarten Mapuchesiedlung und anderer Tribus (Stämme). Das im Laufe der Jahrzehnte gesammelte Material erlaubte es ihm, in mehreren Büchern erschöpfende Arbeiten über die verschiedensten Stämme Argentiniens und ihre Anführer zu publizieren.

International anerkannter Fachmann

Einen besonderen Platz nahm dabei die Geschichte des Coliqueostammes und der Araukaner ein. In einem Trakt seines Klosters Los Toldos richtete er ein Museum ein und gliederte ein Archiv an. Die Publikationen machten P. Meinrad Hux zu einem auch international anerkannten Fachmann auf dem Gebiet der Ethnologie. 2010 wurde sein Lebenswerk mit der Ernennung zum Ehrenbürger von General Viamonte gewürdigt.

P. Meinrad Hux starb im November 2011 im Alter von 90 Jahren. Seine Nachfolger würdigen nun zum 100. Geburtstag die Lebensleistung des Frauenfelders mit einer Sonderschau in «seinem» Regionalmuseum.