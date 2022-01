Jubiläum Nicht der typische Hüslibesitzer: Frank Oswald ist seit 25 Jahren im Vorstand des Hauseigentümerverbands Region Frauenfeld aktiv Seit einem Vierteljahrhundert gehört der Frauenfelder Immobilientreuhänder Frank Oswald dem Vorstand der HEV-Sektion Region Frauenfeld an, seit 13 Jahren ist er Präsident und führt die Geschäftsstelle. Die grosse Bautätigkeit in dieser Zeit fasziniert ihn.

Nach einem Vierteljahrhundert ist er nicht mehr wegzudenken. 1996 startete Frank Oswald sein Engagement für die Sektion Region Frauenfeld des Hauseigentümerverbands (HEV) als Säckelmeister. Acht Jahre später wurde er deren Präsident und gleichzeitig Leiter der neu geschaffenen Geschäftsstelle. Die Entwicklungen in diesen 25 Jahren hat der Immobilientreuhänder sowohl aus beruflicher als auch aus Hauseigentümersicht hautnah beobachten können. Insbesondere die rege Bautätigkeit machte Eindruck.

«Frauenfeld ist in dieser Zeit um rund 5000 bis 6000 Personen gewachsen.»

Das sagt Oswald. Es habe einen unheimlichen Bauboom gegeben – auch wenn man in die Landgemeinden rund um die Kantonshauptstadt schaue.

3400 Mitglieder in der ganzen Region Der HEV Region Frauenfeld zählt rund 3400 Mitglieder. Nebst der Kantonshauptstadt gehören Felben-Wellhausen, Gachnang, Hüttlingen, Hüttwilen, Matzingen, Neunforn, Stettfurt, Thundorf, Uesslingen-Buch und Warth-Weiningen zur HEV-Sektion. Sie setzt sich für die Wohneigentumsinteressen ein und bietet verschiedene Beratungsdienstleistungen an. Die Geschäftsstelle befindet sich im Schlosspark Frauenfeld. (red) www.hev-frauenfeld.ch

Überall steigen Immobilienpreise

Das starke Wachstum und das knapper werdende Bauland machen Oswald auch nachdenklich: «Die immer weiter steigenden Immobilienpreise – nicht nur bei uns im Kanton, sondern überall – führen zu einigen Problemen.» Gerade für junge Leute zwischen 35 und 40 Jahren stelle die Preislage schnell ein Problem dar.

«Diese Leute haben meist Familie und wären prädestiniert für ein Einfamilienhaus, aber ohne finanzielle Hilfe der Eltern ist ein Erwerb beinahe unmöglich geworden.»

Hoffnung hegt der Vater von mittlerweile erwachsenen Kindern trotzdem: «Irgendwann wird sich die Lage stabilisieren. Einen Crash wie anno 1993 und 1994 wird es wahrscheinlich nicht geben.»

«Die Bedürfnisse verändern sich»

Mehr Bauten und damit mehr Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer waren ein Grund, weshalb Oswald bei der Übernahme des Präsidiums beauftragt wurde, eine Geschäftsstelle einzurichten. «Früher machte man die Beratungen vereinsintern, doch die Zeit war reif, das Ganze professioneller aufzuziehen.» Besonders gefalle ihm dabei der Kontakt mit den Mitgliedern. Viele Anfragen würden sich auf das Vermieten von Objekten beziehen. «Unser aktuelles Mietrecht ist formell sehr streng», sagt Oswald.

«Da gibt es viele Fallstricke, die man kennen muss.»

Nicht immer laufe alles glatt. Der Frauenfelder hat sowohl auf Seiten von Mietern als auch auf Seiten von Eigentümern schwierige Situationen erlebt. Es sei heute umso wichtiger, dass alles schriftlich festgehalten werde, betont Oswald. Persönlich würde er sich nicht gerade als sesshaft beschreiben. Er wohnte mit seiner Familie bereits in Eigentumswohnungen und verschiedenen Einfamilienhäusern. «Je nach Lebenssituation verändern sich die Wohnbedürfnisse, weshalb man sich anpasst», erklärt er und fügt lachend an: «Ich bin also streng genommen nicht der typische Hauseigentümer.» (red)