Jubiläum Mit Teilnahmen an Olympischen Spielen: Satus Frauenfeld Sportverein blickt auf bewegte 125 Jahre zurück Der Satus Frauenfeld Sportverein feiert bald sein 125-jähriges Bestehen. Es gab Hochs mit Teilnahmen an Olympischen Spielen, aber auch Tiefs mit Sportarten, die mit der Zeit verschwanden.

Satus-Turnerinnen und -Turner bei einem Gruppenfoto um die 1940er. Bild: PD

Der genaue Zeitpunkt der Vereinsgründung ist nicht bekannt. Aber es war im Oktober 1896, als sich eine Schar Männer zusammentat und den Frauenfelder Grütli-Turnverein gründete, der dann später zum Satus Frauenfeld wurde. Zu Beginn und bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren praktisch nur Arbeiter Mitglieder des Vereins, danach verwässerte dies etwas. Heute steht der Verein allen offen.

In den frühen 1900er-Jahren herrschte erbitterte Konkurrenz mit dem Stadtturnverein (STV), der sich dagegen wehrte, dass der Satus in den Eidgenössischen Turnverband aufgenommen wurde. Diese Zeiten sind aber lange vorbei, die Frauenfelder Turnvereine pflegen heute eine gute Zusammenarbeit und ein gutes Nebeneinander.

Vereinsfoto des Grütli-Turnvereins Frauenfeld von 1917, der später zum Satus Frauenfeld Sportverein wurde. Bild: PD

Turnen und Leibesübungen, dann Ballsportarten

In den Anfängen des Satus' wurden nebst Turnen vor allem Leibesübungen gemacht und auch dem Sektionsturnen viel Beachtung geschenkt. Später kamen dann Mannschaftssportarten dazu, so wurde schon in den 50er- und 60er-Jahren gerne und viel Faustball gespielt. Danach spielte man Handball, Korbball und auch Volleyball.

In den 70ern und 80ern durfte der Satus Frauenfeld dann vor allem in der Leichtathletik seine Aushängeschilder rausbringen. Die Gebrüder Bernhard, allen voran Rolf, zeigten viele Spitzenleistungen innerhalb des Verbandes, aber auch an nationalen und internationalen Anlässen mit Teilnahmen an den Olympischen Spielen (1972 in München und 1976 in Montreal). Ebenfalls war Hans «Hausi» Dähler in den 70er-Jahren ein sehr erfolgreicher Waffen- und Langstreckenläufer. Und mit Hans Zingg hatte der Verein auch noch einen erfolgreichen Nationalturner.

Gründung der grössten Riege in 1995

Nach diesen erfolgreichen Jahren beruhigte sich das Vereinsleben des Satus, der sich allerdings weiterhin als polysportiver Verein verstand. 1995 wurde die bis heute erfolgreiche und zurzeit grösste Riege gegründet. Das Rhönrad hielt Einzug im Verein. Wie bei anderen Turnvereinen nahm die Mitgliederzahl stetig ab und so konnten gewisse Sportarten nicht mehr ausgeübt werden.

Schauturnen der Rhönradgruppe des Satus in der Rüegerholzhalle. Bild: Mario Tosato ( 10. Dezember 2003)

Über die Jahre hinweg hat sich der Satus immer wieder als Mit- und Organisator von diversen Anlässen hervorgetan, so etwa während 35 Jahren als Co-Organisator des Frauenfelder Stadtlaufs. Seit über 50 Jahren organisiert er ausserdem das jährliche Internationale Auffahrt-Faustball-Turnier mit dem Höhepunkt des Gastspiels des Jugend-Europacups 2011 in Frauenfeld.

Jetzt darf der Satus Frauenfeld Sportverein in diesem Jahr also sein 125-jähriges Bestehen feiern und auf eine aktive Zeit Rückschau halten. Dazu organisiert er am Samstag, 30. Oktober, einen vereinsinternen Jubiläumsanlass mit geladenen Gästen. (red)