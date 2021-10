Jubiläum In Gedanken an den demütigen Soldaten, der doch so rastlos ist: Stadt Frauenfeld feiert 100 Jahre Soldatendenkmal Die Bevölkerung ist eingeladen, am 27. Oktober das runde Jubiläum des Soldatendenkmals in der Vorstadt feierlich zu begehen. Eine illustre Gästeschar aus Politik und Kirche wird zugegen sein.

Das Soldatendenkmal beim Alten Zeughaus in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Im Oktober 1921 war es. Das Soldatendenkmal in Frauenfeld wurde enthüllt. Es erinnert an jene, die in den Jahren 1914 bis 1919 im Dienst verstarben, hauptsächlich an den Folgen der Spanischen Grippe. Die Stadt Frauenfeld lädt die Bevölkerung deshalb zum Gedenkanlass mit Kranzniederlegung und Friedensgebet zum 100-Jahr-Jubiläum ein. Der Anlass findet am Mittwoch, 27. Oktober, von 17.30 bis 18.30 Uhr am Soldatendenkmal beim Alten Zeughaus (Zürcherstrasse 221) statt.

«Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens dieses Denkmals wollen wir der weltweiten Herausforderungen von damals und heute gedenken.»

Das heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtkanzlei. Gerade angesichts des damaligen Weltenbrandes würden die Anstrengungen um Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt eine noch grössere Bedeutung erhalten.

Illustre Gästeschar aus Politik und Kirche

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Michel Canonica

Die Mitwirkenden dieses Anlasses sind Stadtpräsident Anders Stokholm, Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler, Waffenplatzkommandant Felix Keller, Thomas Markus Meier, theologischer Leiter der Pfarrei St.Anna, der evangelische Pfarrer Samuel Kienast, der Imam Sami Missimi, der Ehrenzug der Informatikrekrutenschule S61 sowie die Militärmusikformation. Der Anlass wird von kurzen Platzkonzerten der Militärmusikformation musikalisch umrahmt und findet bei jeder Witterung statt. (red)