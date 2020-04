Jetzt rollt der Verkehr auf der Sirnacher Umfahrung

Ging der Kredit für die Umfahrungsstrasse Spange Hofen und die Umgestaltung der Winterthurerstrasse 2015 mit 62 Prozent Ja-Stimmen noch problemlos über die Bühne, war das Stimmenverhältnis 2019 bei der Abstimmung über einen Zusatzkredit von 1,17 Millionen Franken genau umgekehrt: 62 Prozent der Sirnacher erteilten damit – nebst anderen Teilprojekten – einem definitiven und grösseren Kreisel am Knoten Winterthurerstrasse/Q20 eine Abfuhr.

Just dieser Kreisel stiess indes bei der FDP Sirnach auf Gegenliebe, sodass Ortsparteipräsident Roger Piberauer an der vergangenen Gemeindeversammlung – erfolgreich – den Antrag stellte, einzig diesen Kreisel an der kommenden Gemeindeversammlung erneut dem Souverän zu unterbreiten. Am 10. Juni wäre über diese 650000-Franken-Vorlage befunden worden. Wegen Corona hat nun aber der Gemeinderat gleich sämtliche Traktanden dieser Versammlung auf die Budgetgemeinde vom 10. Dezember verschoben. (kuo)