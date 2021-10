Systemwechsel bei der Quellensteuer: Jetzt rechnet der Kanton ab

LITTENHEID Brand auf der Kinder- und Jugendstation: 35 Klinik-Patienten mussten ausquartiert werden

In einem Haus der Privatklinik Clienia Littenheid ist am Montagvorabend ein Zimmerbrand ausgebrochen. Auch die Decke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es mussten 35 Personen evakuiert werden.