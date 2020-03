Live Jetzt im Ticker: Alle Thurgauer Regierungsratskandidaten am Podium in Frauenfeld Sieben Kandidaten für fünf Sitze: So präsentiert sich die Ausgangslage für die Regierungsratswahlen. Verfolgen Sie das Podium der Thurgauer Zeitung im Live-Ticker.

Das Podium steht bereit - noch fehlen die Kandidaten.. (Bilder: Andrea Stalder)

18:50 Uhr

Alle Besucher werden erfasst - wegen des Corona-Virus

Auch Regierungsrätin Carmen Haag muss sich in der Liste eintragen. Eine Vorsichtsmassnahme wegen dem Corona-Virus.

18:48 Uhr

Gaste wärmen sich mit Gesprächen auf...

Besucherinne und Besucher des TZ-Podiums in Frauenfeld.

18:44 Uhr

Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind eingetroffen. Sie werden nun mit Mikrofonen ausgerüstet. Am 19 Uhr beginnt Moderator Mario Testa mit der ersten Frage. GLP-Kandidat Ueli Fisch ist extra für das Podium aus den Ferien angereist; er weilt diese Woche in Scuol. Nach dem Podium fährt er direkt wieder zurück in die Ferien.

18:15 Uhr

Zuerst werden Würste gereicht...

Die Würste werden offeriert.

Auch Wahlbeilagen der TZ liegen bereit.

Die Stühle stehen bereit.

18:14 Uhr

Am Sonntag in einer Woche sind im Thurgau Wahlen. Erstmals werden Parlament und Regierung gleichentags gewählt - der erste Super-Wahltag steht also praktisch vor der Tür. Am heutigen Abend konzentrieren wir uns auf die Regierungsratswahlen. Die Thurgauer Zeitung hat zum Podium nach Frauenfeld ins Rathaus eingeladen.

Das Podium und die Wahl versprechen Spannung. Für die fünfköpfige Thurgauer Kantonsregierung kandidieren sieben Personen - vier bisherige und drei neue. Jakob Stark (SVP) tritt nicht mehr an - er wurde am 20. Oktober für den Kanton Thurgau in den Ständerat gewählt. Bis Ende Mai übt er das kantonale und das nationale Mandat nebeneinander aus. Er ist derzeit auch amtierender Regierungsratspräsident. Den Wahlkampf um seine Nachfolge kann er entspannt mitverfolgen - wie Sie, liebe Leserinnen und Leser.

Folgende Personen wollen weiterhin oder neu im Thurgauer Regierungsrat mitarbeiten. Und sie stehen auf dem Podium, das TZ-Redaktor Mario Testa moderiert.