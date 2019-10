Jeder hundertste Hinterthurgauer ist in einer Massnahme Die Regionale Berufsbeistandschaft des Bezirks Münchwilen gibt erstmals Zahlen bekannt.

Die Hinterthurgauer Berufsbeistandschaft hat ihren Sitz in Sirnach. (Bild: ZVG)

(red/kuo) Vor nunmehr sieben Jahr gründeten die Hinterthurgauer Gemeinden einen Verein, um gemeinsam die Regionale Berufsbeistandschaft Bezirk Münchwilen (RBBM) zu betreiben. Die vor dem Hintergrund, dass mit der Revision des Kindes- und Erwachsenenschutz-Rechts, welche per 1. Januar 2013 in Kraft trat, die Zuständigkeiten neu definiert wurden.

Im Kanton Thurgau sind die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden Aufgabe des Kantons, die Berufsbeistandschaften Aufgabe der Gemeinden – so entstand damals der Zusammenschluss der Hinterthurgauer Gemeinden.

«Rückblickend auf die bereits siebenjährige Tätigkeit kann festgehalten werden, dass sich diese Organisation im Bezirk Münchwilen gut verankert hat und bestens funktioniert», schreibt die RBBM nun in einer Medienmitteilung, mit welcher die Organisation auch Zahlen bekanntgibt.

Quote kantonal unterdurchschnittlich

Per 31. Dezember 2018 wohnten im Bezirk Münchwilen 47158 Personen, davon bestanden für 499 Personen Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz, welche durch die RBBM geführt werden. Dies entspricht einer Quote von 1,058 Prozent gemessen an der Bevölkerung. Im Erwachsenenschutz weist die Statistik der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kokes) für 2018 schweizweit eine Quote von 1,345 Prozent aus, im Kanton Thurgau 1,123 Prozent.

Die Hinterthurgauer Quote ist also national und kantonal unterdurchschnittlich. Zudem zeigt die Statistik der RBBM auf, dass diese Quote seit 2013 mehr oder weniger unverändert geblieben ist.

Die von der RBBM geführten Massnahmen verteilten sich im Verhältnis zwei zu drei auf Kindes- und Erwachsenenschutz-Mandate. Zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2018 wurden 76 Massnahmen abgeschlossen und 92 Massnahmen neu errichtet.

73 neue Massnahmen im laufenden Jahr

Im laufenden Jahr sind, Stand 30. September, bereits 66 Massnahmen abgeschlossen und 73 Massnahmen neu errichtet worden. «Diese Zahlen belegen eindrücklich, dass sowohl die Kesb Münchwilen wie auch die RBBM bestrebt sind, Massnahmen aufzuheben, sobald die Gründe dafür nicht mehr gegeben sind», schreibt die Organisation hierzu in ihrer Mitteilung.

Von den 73 im laufenden Jahr neuerrichteten Beistandschaften betreffen 22 Mandate Personen, die älter als 60 Jahre sind. Das Lebensalter und das damit verbundene Risiko, durch Krankheit oder Altersgebrechen einen Schwächezustand zu entwickeln, seien Gründe, weshalb eine Beistandschaft notwendig werde, schreibt die Regionale Berufsbeistandschaft und schliesst ihre Mitteilung mit einem Appell: «Um auch im Alter die Selbstbestimmung zu erhalten, ist es wichtig, rechtzeitig in einem Vorsorgeauftrag den persönlichen Willen festzuhalten. So kann eigenverantwortlich bestimmt werden, welche Person bei Bedarf die entsprechende Vertretung übernehmen soll.»