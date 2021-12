Glosse Jede Menge Getier – Oder: Wieso es in der Frauenfelder Altstadt von Kamelen wimmelt, die ziemlich helle sind Murgspritzer: TZ-Redaktor Mathias Frei hat die Tiere der Frauenfelder Weihnachtsbeleuchtung gezählt und ist auf einen ganzen Zoo gekommen. Beim erstmals stattfindenden Weihnachtszirkus im Murg-Auen-Park fehlen Tierli, jedoch nur in der Manege, nicht auf den Tellern.

Kameleinzug zur Eröffnung des Frauenfelder Weihnachtsmarktes 2018. Bild: Andrea Stalder

HP Maiers Glühwein macht einen milde. Wer zu viel Betäubung abbekommen hat, wird besinnlich. Und am Schluss wird’s tierisch. Bei Kafka wird man zum Käfer, im Advent zum Schaf oder auch Kamel. An der Eröffnung der Frauenfelder Weihnachtsbeleuchtung «Geschichtenlichter» vergangenen Freitag war mindestens ein Esel anwesend – nebst Stadtpräsident Anders Stokholm und IG-Fit-Präsident Christian Wälchli. Später, als die Stadt eine Runde Glühwein (mit herzlich wenig Alkohol) spendierte, mischte sich auch noch Stadtrat Andreas Elliker unters adventlich gestimmte Volk. Und nicht zu vergessen natürlich Herr Fässler, der grummlig-kauzige Graue vom Weihnachtsspiel. Das sind also jetzt schon fünf Esel. Und da gibt es noch viel mehr. Dafür muss man noch nicht einmal an die Budgetsitzung des Gemeinderats denken.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Schon bei den «Geschichtenlichtern» leuchtet einen jede Menge Getier von den Hausfassaden an. Auf dem «Weg nach Bethlehem» sind es handgezählt vier Esel, zwei Hunde, zwölf Schafe, zwei Rinder und eine Gans. Auf dem «Dreikönigsweg» wird’s exotischer mit fünf Kamelen. Eben so viele Schafe sind dabei, dazu ein Esel, fünf Rinder, drei Gänse und zwei Hühner. Ein Schelm aber, wer nur schon denkt, dass die Projektion vom Haus zum Licht, dem «Stall von Bethlehem», ein paar Meter weiter südlich besser passte. Beim erstmalig stattfindenden Weihnachtszirkus im Murg-Auen-Park fehlen indes die Tierli. Weil gleichenorts auch gegessen wird. Vegan, kennsch? Dann könnten die Lämmli auch mitfeiern. Genug Affen hat’s ja immer noch, wenn auch nicht sehr helle.