«Je mehr Mitglieder wir finden, desto schneller kommt das Projekt zum Fliegen»: Migros und Coop wollen geplanten Hauslieferdienst der Regio Kreuzlingen unterstützen

Konstanz verliert Geld, Kreuzlingen lebt – wegen des Einkaufstourismus scheiden sich an der Grenze die Geister

Der Konstanzer Handel sehnt sich die Einkaufstouristen zurück. In Kreuzlinger Läden trifft man derweil viele Kunden zum ersten Mal. Thurgauer Detaillisten fordern deshalb in einem Brief an Bundesrätin Karin Keller-Sutter flankierende Massnahmen gegen den Einkaufstourismus in Deutschland.