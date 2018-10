Jahrmarkt Fischingen bietet dreitägiges Rahmenprogramm Traditionell findet der Fischinger Jahrmarkt jeweils am zweiten Montag des Oktobers statt. Für ein belebtes Dorf sorgen die Vereine indes bereits ab Samstag. Olaf Kühne

Die Chilbi ist eine beliebte Attraktion des Fischinger Jahrmarktes. (Bild: Olaf Kühne)

Das kommende Wochenende steht in Fischingen ganz im Zeichen des traditionellen Jahrmarktes. Der eigentliche Warenmarkt mit rund 90 Ständen steht am kommenden Montag auf dem Programm.

Während dreier Tage sorgen indes vor allem die lokalen Vereine für ein vielfältiges Rahmenprogramm. So organisiert der FC Dussnang am Samstag ab 18 Uhr ein Preisjassen in der Garage Obrist. Gleichzeitig lädt der Skiclub Fischingen zum Comedy-Dinner mit dem Duo «Messer & Gabel» im Skiclubzelt. Der Skiclub organisiert zudem am Sonntag ab 11 Uhr das beliebte Milchkannenwerfen. Zur gleichen Zeit startet im Zelt der Jubla Fischingen der Spaghetti-Plausch, am Montag ab 17 Uhr servieren die Jugendlichen dort Raclette.

Und schliesslich umrahmt die Musikgesellschaft Concordia Fischingen am Sonntag den Apéro nach dem Gottesdienst in der Klosterkirche musikalisch.