Jahresversammlung Finanzspritze des Kantons ermöglicht Kunstverein Frauenfeld professionelleres Arbeiten und das Umsetzen neuer Ideen Eine positive Rechnung, ein vielfältiges Jahresprogramm und ein zukunftsträchtiges Strategiepapier: All das war Thema an der Jahresversammlung des Kunstvereins Frauenfeld am Dienstagabend im Bernerhaus.

An der Jahresversammlung des Kunstvereins: Präsidentin Rita Wenger und Aktuarin Brigitte Böhm sitzen, während die Vorstandskollegen Otmar Dossenbach und Regula Gonzenbach stehend das Programm vorstellen. Bild: Claudia Koch

Alle Plätze besetzt. Die Freude darüber war Präsidentin Rita Wenger an der Jahresversammlung des Kunstvereins Frauenfeld im Bernerhaus anzusehen. Trotzdem berichtete Wenger über ein schwieriges Jahr. Sie sagte:

«Leider konnten wir nur drei der vier geplanten Ausstellungen des Jahresprogramms 2020/21 realisieren.»

Die drei durchgeführten Ausstellungen waren jedoch sehr erfolgreich und zogen ein vielfältiges Publikum an. Auch sei es gelungen, mit der jungen Künstlerin Almira Medaric im Frühling ein ebenso junges Publikum anzulocken, so Wenger weiter. Der Vorstand begrüsst die junge Kunst, die oft weniger eingängig ist, herausfordert, dafür aber viele Überraschungen bereithält.

Ziel ist eine weitere längerfristige Leistungsvereinbarung

Präsidentin Rita Wenger. Bild: Claudia Koch

Trotz Pandemie und eingeschränkter Ausstellungsmöglichkeiten ist man nicht untätig gewesen. Eine Gruppe von Vorstandsmitgliedern hat sich intensiv mit der Strategie, den Wünschen und der Zukunft des Kunstvereins befasst und ein Strategiepapier erstellt. Aufgrund dieser intensiven Arbeit wird der Kunstverein nebst der Stadt und der Kulturstiftung, neu auch vom Kanton finanziell unterstützt, vorerst für ein Jahr. Ziel sei es jedoch, so Wenger, eine Leistungsvereinbarung auf längere Zeit hinaus zu erreichen. Dieser zusätzliche Zustupf soll es ermöglichen, professioneller zu arbeiten, neue Ideen umzusetzen sowie vermehrt junge Kunstschaffende zu präsentieren.

Revisor Markus Hofmann verabschiedet

Markus Hofmann, abgetretener Revisor. Bild: Claudia Koch

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Plus von knapp 3000 Franken und wurde von den rund 30 Anwesenden einstimmig genehmigt. Der Ausblick auf das neue Jahresprogramm verspricht viel Abwechslung, darunter heimisches Kunstschaffen von Othmar Eder, wohnhaft in Stettfurt. Auch sind im November und kommenden April spannende Exkursionen nach Zürich und Arbon geplant. Zu guter Letzt stand seit etlichen Jahren wieder eine Wahl an. So wurde Revisor Markus Hofmann verabschiedet. Stefan Bünter, selbstständiger Steuer- und Wirtschaftsberater, wird in seine Fussstapfen treten.