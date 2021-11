Geschäftsjahr 2020 Einsprachen blockieren das Bauprojekt Schollenholz weiterhin: Genossenschaft thematisiert den Fall an ihrer Versammlung Das Projekt Schollenholz, das 23 neue Mietwohnungen vorsieht, schreitet wegen diverser Einsprachen nicht voran. Wie es weitergeht, weiss man voraussichtlich erst Anfang 2022. Marcel Epper, Präsident der Wohnbaugenossenschaft, ist indes zuversichtlich, dass das Verwaltungsgericht zu seinen Gunsten entscheiden wird.

Genossenschaftspräsident Marcel Epper gratuliert Doris Peter-Staubli zu ihren 30 Jahren im Vorstand. Bild: Evi Biedermann

Wäre alles gelaufen wie geplant, hätte der Einzug in die neuen Wohnungen bereits diesen Sommer begonnen. Doch bislang kam es noch nicht einmal zum Spatenstich, denn Bauherrin und Anwohner sind in ein schleppendes gerichtliches Verfahren verwickelt. Bauherrin ist die Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt, die im Sinn von sozialem Wohnungsbau im Schollenholz 23 neue Mietwohnungen erbauen will.

Die Stadt hat die Bewilligung vor zwei Jahren erteilt, doch es kamen Einsprachen von Nachbarn. Mittlerweile befasst sich das Thurgauer Verwaltungsgericht mit dem Sachverhalt. Der Fall sei seit Ende Mai prinzipiell spruchreif, erklärt Präsident Marcel Epper den 23 anwesenden Genossenschaftern an der Jahresversammlung. «Seither warten wir auf den Entscheid.» Nach dem heutigen Kenntnisstand gehe er davon aus, dass der Entscheid nicht vor Anfang 2022 zu erwarten sei. Epper sagt:

«Ich bin aber nach wie vor zuversichtlich, dass wir vor dem Verwaltungsgericht Recht bekommen und die Beschwerde abgewiesen wird.»

Das Geschäftsjahr 2020 schliesst mit einem Gewinn von 738'974 Franken. In der Erfolgsrechnung steht dem Ertrag von 2,038 Millionen aus den aktuell bewirtschafteten 180 Mietwohnungen ein Aufwand von 1,299 Millionen Franken (inklusive Steuern und Abschreibungen)gegenüber. Vom Gewinn erhalten die Genossenschafter drei Prozent Dividende pro Anteilschein. Die restlichen 717‘884 Franken werden dem Reservefonds zugewiesen. Der Vorstand wurde in globo und der Präsident separat für drei weitere Jahre wiedergewählt.