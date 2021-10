Jahresversammlung Die erste Ehrenveteranin ist Tatsache: Die Veteranenmusik Thurgau zeichnet in Frauenfeld Elisabeth Zenger aus Rund 250 Veteraninnen und Veteranen fanden sich am Sonntag für die 76. Tagung der Veteranenmusik Thurgau in der Festhalle Rüegerholz ein. In diesem Rahmen feierten die Anwesenden das 75-Jahr-Jubiläum.

Musikalisches Zwischenspiel an der Veteranentagung in der Rüegerholzhalle. Bild: Andreas Taverner

Da spielte die Musik. Fabian Bächi, Präsident der Stadtmusik Frauenfeld, gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass Musikvereine wieder vermehrt auftreten können. Er hatte am Sonntagvormittag die gut 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur 76. Veteranentagung der Veteranenmusik Thurgau in der Festhalle Rüegerholz begrüssen.

Elisabeth Zenger (Mitte) ist erste Thurgauer Ehrenveteranin. Bild: Andreas Taverner

Das vergangene, 75. Geschäftsjahr der Veteranenvereinigung musste pandemiebedingt schriftlich durchgeführt werden. Nicht Covid-19 zum Opfer fiel aber die 75-Jahr-Feier, die am Sonntagnachmittag. Stadtrat Andreas Elliker betonte in seiner Rede, dass es ehrenamtlichen Helfern zu verdanken sei, dass diverse Vereine noch existieren. Eine davon und erst noch die erste Frau, die als Ehrenveteranin nach 50 Jahren aktiver Mitgliedschaft in der Musik die Ehre als kantonale Veteranin erhielt, ist Elisabeth Zenger aus Hugelshofen.

Rolf Altwegg wurde zum Eidgenössischen Ehrenveteran ernannt. Bild: Andreas Taverner

Über 70 Jahre aktiv dabei ist Rolf Altwegg. Er war der einzige noch lebende Thurgauer Veteran, der an diesem Sonntag zum Eidgenössischen Ehrenveteranen ernannt wurde.

«Die Medaille für 70 Jahre erhalte ich wegen Covid-19 erst im Dezember.»

Das sagte Altwegg und zeigte auf seine erste, welche er für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit erhalten hatte. Der rüstige, bald 82-Jährige ist mit Leib und Seele der Blasmusik verbunden. So dirigiert er zum Beispiel noch immer die Veteranenmusik.

In der Kasse bleibt ein Vermögen von rund 30'000 Franken

Stadtmusik-Frauenfeld-Präsident Fabian Bächi führte als Moderator charmant durch den Anlass. Bild: Andreas Taverner

Der Jahresbericht von Hansruedi Ebneter, Präsident der Veteranenmusik Thurgau, war kurz und knapp. Als Eveline Zuber zum ersten Mal als Kassierin vor die Anwesenden trat, muss sie ein Minus in der Vereinskasse bekanntgeben. Einnahmen von knapp drei Franken standen Ausgaben von über 2900 Franken gegenüber. Unter anderem wurde eine Vereinssoftware für gut 1000 Franken angeschafft. Trotzdem verblieb ein Vermögen von rund 30'000 Franken. Auch die Rechnung wurde wie alle anderen Geschäfte gutgeheissen. Die nächste Tagung soll am 16. Oktober 2022 in Wängi stattfinden.