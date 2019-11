Irakische Hausfrau im Thurgau: Zu wenig behindert für eine Rente

Nach Angaben von Andy Ryser, Direktor des Sozialversicherungszentrums Thurgau, muss man grundsätzlich über drei Beitragsjahre verfügen, also einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sein, um IV-Leistungen beanspruchen zu können. Alternativ können ein Beitragsjahr in der Schweiz und zwei Beitragsjahre in einem EU/EFTA-Staat genügen.

Für Flüchtlinge oder Staatenlose bestehen Sonderregelungen. Ansprüche auf IV- sowie Ergänzungsleistungen können bestehen, wenn die speziellen Anforderungen erfüllt sind. Diese sind zum Teil in Sozialversicherungsabkommen mit Drittstaaten geregelt. Für den Irak besteht kein entsprechendes Abkommen.