Interview «In den Stall geht's ohne Frühstück»: Maja Grunder geniesst ihren Beruf als Bäuerin Die Co-Präsidentin des Verbands Thurgauer Landwirtschaft hat einen chaotischen Nachttisch und wäre eine schlechte Dolmetscherin geworden. Am meisten freut sich Grunder darauf, bald wieder auswärts Essen zu gehen.

Maja Grunder ist Co-Präsidentin des Verbands Thurgauer Landwirtschaft und betreibt mit ihrem Mann einen Landwirtschaftsbetrieb. Bild: Andrea Stalder

Was hat Sie in der letzten Woche besonders stark beschäftigt?

Maja Grunder: Die Arbeit auf unserem Landwirtschaftsbetrieb in Oberneunforn steht nie still, daher stand die letzte Woche wie immer ganz im Zeichen des Hofes. Seit Anfang Januar haben wir in der Mühle Entenschiess wieder damit begonnen zu mahlen und im Stall gibt es mit den Kühen und den Kalber immer etwas zu tun. Zudem bin ich damit beschäftigt, die beiden Agrarinitiativen, die am 13. Juni vor das Volk kommen, in Kampagnensitzungen zu besprechen.

Was schätzen Sie am meisten am Thurgau?

Ich geniesse sehr die schöne Landschaft und die Unkompliziertheit der Leute. Es lässt sich sehr gut leben im Thurgau. Wenn ich im Sommer auf unserem Feld auf der Kuppe stehe und heue, hat man einen wunderbaren Blick auf den Säntis und das Thurtal. Der Napoleon-Turm Wäldi gehört ebenfalls zu meinen absoluten Lieblingsorten.

Zur Person Maja Grunder ist am 7. September 1972 in Winterthur zur Welt gekommen. Sie wuchs in Ossingen im Zürcher Weinland auf dem Bauernhof ihrer Eltern auf. Nach der Schulzeit übernahm sie den elterlichen Betrieb und zog nach ihrer Heirat nach Oberneunforn. Gemeinsam mit ihrem Ehemann führt sie einen Landwirtschaftsbetrieb mit Milchkühen, Rindern, Kälbern und der Katze namens Tiger. Als besonderen Betriebszweig betreiben die Grunders eine Mühle. Maja Grunder hat zwei erwachsene Töchter und co-präsidiert seit 2020 gemeinsam mit Daniel Vetterli den Verband Thurgauer Landwirtschaft. (fbe)

Wenn Sie den Thurgau verlassen müssten, wohin würde es Sie ziehen?

Eigentlich würde ich sehr gerne in der Schweiz alt werden, daher würde ich ins Berner Oberland oder in die Region rund um den Vierwaldstättersee ziehen. Ich brauche Natur um mich herum. Wenn ich allerdings auch die Schweiz verlassen müsste, würde ich irgendwo ans Meer ziehen. Ich war erst dreimal in meinem Leben am Meer, zuletzt vor etwa zwei Jahren auf La Réunion gemeinsam mit meinen beiden Töchtern.

Wie tanken Sie in diesen anstrengenden pandemischen Zeiten Energie?

Zu Hause bei meiner Familie und auf unserem Hof. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Mann und unseren Kühen. Darum bin ich äusserst froh, denn in Zeiten von Corona bleibt uns ja nicht viel anderes übrig, als zu Hause zu bleiben. Mein Mann und ich teilen uns die Arbeit gut auf, die im Haushalt oder auf dem Hof anfällt. Auch die Arbeit für den Verband hält mich stets auf Trab. Am besten tanke ich allerdings beim auswärts Essengehen Energie – das geniesse und vermisse ich momentan sehr.

Haben Sie ein Morgenritual? Und wenn ja, wie sieht es aus?

Als Erstes setze ich meine Brille auf, denn ich bin blind wie ein Maulwurf. Mein Wecker klingelt immer um Viertel vor sechs und ich gehe nach dem Aufstehen direkt in den Stall. Gefrühstückt wird erst danach.

Was liegt alles auf Ihrem Nachttisch?

Ohropax, Taschentücher, Handcreme, eine Nachttischlampe, mein Radiowecker, … Oje, das hört sich echt chaotisch an! Ah, und ein Stift mit Block, damit ich Gedanken, die mir abends im Bett einfallen, direkt aufschreiben kann, damit sie nicht vergessen gehen.

Welches ist Ihr Lieblingsessen?

Am liebsten esse ich ein gutes Schweinshalssteak mit knackigem Saison-Salat und knusprigen Pommes frites. Wenn ich aber selber am Kochherd stehe, ist meine Spezialität saures Voressen mit Kartoffelstock.

Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen dazu drei Personen einladen – lebendig oder tot. Wer sitzt alles an Ihrer Tafelrunde?

Diese Frage habe ich schon oft gelesen, sie zu beantworten ist aber tatsächlich schwieriger, als man beim Lesen zunächst denkt! Gerne würde ich Wilhelm Tell einladen, um ihn zu fragen, ob die Legende mit der Armbrust und dem Apfel stimmt. Ich persönlich glaube und hoffe, dass die Geschichte wahr ist. Dann würde ich gerne meinen Grossvater väterlicherseits einladen, weil ich dank ihm eine tolle Kindheit auf dem Bauernhof erleben durfte. Er war immer für mich da und hat mich stets begleitet. Und schliesslich würde ich meinen Ehemann einladen, damit er alle Gespräche selber mithören kann und ich sie ihm nicht nachträglich erzählen muss.

Was muss immer in Ihrem Kühlschrank liegen?

Anke, Bündnerfleisch oder sonstiger Aufschnitt, Rahm, Milch, Mayonnaise, Ketchup, … Oje, das klingt ja fürchterlich ungesund! Die Milch stammt von unseren Milchkühen vom Hof, alle anderen Produkte kaufe ich regional ein. Ausserdem achte ich logischerweise auf Schweizer Herkunft. Wir essen aber deutlich gesünder und ausgewogener, als meine Standardzutaten im Kühlschrank hier vermuten lassen.

Was wollen Sie im Leben unbedingt noch erlebt haben?

Direkt nach diesem Interview gehe ich raus, um die bestellten Waren auf unserem Hof zu richten. Als Ziel im Leben hatte ich eigentlich immer im Kopf, eines Tages mal einen Tandemflug mit einem Fallschirm oder einem Gleitschirm im Alpstein zu machen. Ich befürchte aber, dass die Angst davor mit zunehmendem Alter grösser wird. Jenu, mal schauen, ob mich der Mut doch noch packt.

Nehmen wir an, Sie werden morgen Präsidentin eines Landes: Wie lautet Ihr erster Beschluss?

Wenn ich morgen Bundespräsidentin der Schweiz werden würde, wäre mein erster Beschluss, die Restaurants und Beizen wieder zu öffnen. Mir tun die Gastronomen sehr leid, dass sie momentan an ihrer Arbeit gehindert werden. Wäre ich die Präsidentin der Welt, würde ich mich für weniger Bürokratie und sinnvollere Gesetze starkmachen. Es gibt meiner Meinung nach zu viele unnötige Gesetze.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn ein freies Wochenende vor Ihnen liegt?

Auch am Samstag und Sonntag müssen unsere Kühe versorgt werden, daher gibt es selten ein ganz freies Wochenende. Mein Mann und ich geniessen aber am Sonntagnachmittag die freie Zeit mit einem ausgiebigen Mittagsschlaf. Zwei- bis dreimal pro Jahr gehen wir allerdings zwei bis sechs Tage lang fort. In dieser Zeit geniesse ich es sehr, ausschlafen zu können. Zwei Wochen am Stück war ich erst einmal weg – auf der Hochzeitsreise vor 25 Jahren.

Was wollten Sie früher als kleines Mädchen werden?

Ich wollte eigentlich immer Lehrerin werden, weil ich meine Lehrerin in der 1. Klasse so mochte. Der Berufswunsch ist aber gescheitert, weil ich einfach nicht gerne in die Schule gegangen bin – das ist eine ungünstige Voraussetzung für diesen Beruf. Ich trauere dem aber auf keinen Fall nach, sondern geniesse meinen Beruf sehr als Bäuerin und neuerdings als Co-Präsidentin des Verbandes der Thurgauer Landwirtschaft. Am besten gefällt mir die Vielseitigkeit und Unabhängigkeit in meinem Berufsleben.

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung?

Ich wäre eine sehr schlechte Dolmetscherin geworden, weil ich dafür einfach zu wenige Fremdsprachen kann.

Wie lautet der Filmtitel zu Ihrem Leben und wer spielt Sie?

Für meinen Part würde ich Renée Zellweger engagieren. Ich finde, sie passt gut zu meinem Typ, denn sie ist bodenständig, trägt stets ein Lachen im Gesicht und ist nicht spindeldürr. Den Filmtitel zu meinem Leben leite ich von ihrem Filmhit «Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück» ab und nenne meinen Film: «Maja Grunder – Lachend schon beim Frühstück.»

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn wir die Pandemie besiegt haben?

Darauf, wieder unbeschwert gemeinsam mit Freunden auswärts essen gehen zu können. Am liebsten gehe ich in die Kartause Ittingen, in die «Gartenlaube» oder den «Sternen» nach Frauenfeld. Es geht mir dabei nicht nur ums Essen, sondern vor allem um das gesellige Ereignis und darum, nicht selber kochen zu müssen. Hoffentlich wird das bald wieder zur Normalität!