Interview «Ich bin kein Machtmensch»: Steckborns neugewählter Stadtpräsident über Ziele, Hierarchien und Unkenrufe Roland Toleti heisst der neue Stadtpräsident von Steckborn. Der 58-jährige Personalberater spricht im Interview über seine überraschende Wahl, die Aufgaben bis zum offiziellen Start am 1. Dezember und was es für ein neues Geschäftsleitungsmodell benötigen würde.

Roland Toleti, neugewählter Stadtpräsident von Steckborn. Bild: Donato Caspari

Herr Toleti, sind Sie nach wie vor überrascht vom klaren Wahlresultat?

Roland Toleti: Die Wahl hat mich überrascht. Und das klare Resultat umso mehr.

Sind Sie überrascht, dass die Steckborner wieder einem Auswärtigen das Vertrauen schenken?

Ich habe gehofft, dass sich die Steckborner nicht die Frage stellen, ob Auswärtiger oder nicht, sondern dass es um Kompetenzen geht. Ortswissen mag ein Vorteil sein, doch erstens kann ich mir diese rasch aneignen und zweitens kann einen dieses behindern, weil man bereits voreingenommen ist. Zudem sind bereits sechs von sieben Stadträte von Steckborn. Der Mehrwert wäre marginal gewesen.

Sie starten offiziell erst am 1. Dezember. Was tun Sie bis dahin?

Ich habe die operative Nachfolge in meiner HR Kompetenzzentrum AG geregelt. Klar ist, dass sich beide Berufe parallel nicht vereinbaren lassen. In den nächsten Tagen und Wochen werde ich bereits Termine in Steckborn wahrnehmen, um mich einzuarbeiten.

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die gute Stimmung im Stadtrat weiterzuführen und den Mitarbeitenden der Verwaltung mehr Sicherheit zu geben. Wie wollen Sie das erreichen?

Wir werden noch sehen, was wir im Detail alles anpacken. Ich werde aber bereits im November erste Personalgespräche führen. Mein Ziel ist es, transparent und partizipativ die Mitarbeitenden einzubeziehen. Heutzutage funktioniert es nicht mehr, einfach Befehle von oben herab durchzusetzen. Zudem bin ich kein Machtmensch.

Wie meinen Sie das?

Ich verstehe mich als vermittelndes Bindeglied. Persönlich war ich nie ein Machtmensch und im Beruf bin ich es schon lange nicht mehr, denn ich habe meine beruflichen Ziele erreicht.

Sie sind ein Befürworter des Geschäftsleitungsmodells, nach welchem bereits andere Thurgauer Gemeinden organisiert sind.

Ja, es ist das einzig zukunftsträchtige Modell einer modernen Verwaltung. Es gibt zunehmend mehr Gemeinden im Thurgau, die dieses Modell übernehmen, etwa Fischingen, Eschlikon, Bischofszell und Sirnach. Allerdings kann ein solches nicht von heute auf morgen eingeführt werden und benötigt idealerweise eine Änderung der Gemeindeordnung und damit den Rückhalt von Stadtrat und Stimmvolk. Es braucht einen Stadtrat, der bereit ist, Kompetenzen abzugeben. Und es braucht eine gut funktionierende und kompetente Verwaltung.

Sie kennen sich aus, in Sirnach waren Sie ja für kurze Zeit Gemeindeschreiber.

Die Einführung eines neuen Modells benötigt viel Zeit sowie Aufwand und vor allem die innere Bereitschaft von allen Beteiligten, sich an die neuen Kompetenzregelungen zu halten. Falls eine solche Form in Steckborn gewünscht werden sollte, könnte ich mit meiner Erfahrung viel dazu beitragen, da ich die Transformationsprobleme bestens kenne.

Im Vorfeld des zweiten Wahlgangs gab es Unkenrufe, Sie hätten in Ihrem Lebenslauf Ihre kurze Tätigkeit in der Schulbehörde Dietikon verheimlicht. Was ist da dran?

Mein Linked-in-Profil richtet sich an meine Kunden aus dem Personalbereich und beinhaltet nur Ausbildungen und Tätigkeiten im HR-Bereich. Meine kaufmännische Ausbildung und Tätigkeit sind wie mein Abstecher in die Volksschule nicht erwähnt, weil sie für meine potenzielle Kundschaft uninteressant sind. Die Vorwürfe im «anonymen» Dokument sind so doof, dass sie die Autorenschaft selber disqualifizieren und ich nicht darauf eingehe.

Bis kurz vor Bekanntwerden Ihrer Kandidatur waren Sie GLP-Mitglied und kandidierten dann als Parteiloser. Bleiben Sie unabhängig, zumal Sie die Unterstützung der drei Ortsparteien SVP, FDP und Die Mitte bekamen?

Ja, ich bleibe parteilos, bleibe aber im engen Kontakt zu allen Ortsparteien. Das ist mir wichtig.

Haben Sie sich schon nach einer Wohnung in Steckborn umgesehen?

Nein, überhaupt noch nicht. Ich werde von Eschlikon nach Steckborn ziehen, sobald ich eine schöne Wohnung gefunden habe.