Interview «Die Arbeit wäre nicht einfach, wenn jemand mit Glaubensfragen nichts am Hut hat» – Wolfgang Ackerknecht tritt nach 13 Jahren als Kirchpfleger der evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld zurück Mit 65 Jahren tritt Wolfgang Ackerknecht, der ehemalige Kirchpfleger von evangelisch Frauenfeld, in den Ruhestand. Zeit für Ausfahrten mit dem Rennvelo, die Familie und die Politik. Doch der Glaube bleibt Teil von Ackerknechts Lebens. Besonders beschäftigt den ehemaligen Bankfachmann die Frage, wie die Kirche den rückläufigen Mitgliederzahlen entgegenwirken könnte.

Wolfgang Ackerknecht hat sich während 13 Jahren um die Finanzen, die Personaladministration und die Liegenschaftsverwaltung der evangelischen Kirchgemeinde Frauenfelds gekümmert. Bild: Andrea Stalder (10.07.2019)

Per Ende März treten Sie offiziell als Kirchpfleger der evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld zurück. Wie haben Sie sich auf diese Ablösung von der Arbeit vorbereitet?

Wolfgang Ackerknecht an einer Pressekonferenz im Jahr 2009.

Bild: Nicolas Senn / Eastdesign.ch

Wolfgang Ackerknecht: Für mich ist das Zurücktreten kein Problem. Ich habe nicht befürchtet, in ein Loch zu fallen. Der Ruhestand bringt neue Rahmenbedingungen mit sich. Beispielsweise können meine Frau und ich unseren Alltag neu gestalten. Meinen eigentlich letzten Arbeitstag hatte ich allerdings bereits Mitte Februar. Ich bin nun also seit etwas mehr als einem halben Monat in dieser Umstellungsphase und muss erst noch richtig landen, doch ich bin optimistisch.

Wie sind Sie vor 13 Jahren zur Arbeit als Kirchpfleger in Frauenfeld gekommen?

Ich absolvierte eine Ausbildung als Bankfachmann und arbeitete danach während 20 Jahren für zwei Banken sowie später auch in kleineren Firmen im Bereich der Finanzen. Vor 13 Jahren kam dann die Anfrage der evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld. Zum richtigen Zeitpunkt, um für meine letzten Jahre im Berufsleben nochmals eine neue Aufgabe in Angriff zu nehmen.

Mit welchen Aufgaben haben Sie sich während Ihrer Tätigkeit als Kirchpfleger genau beschäftigt?

Ich habe mich mit dem Finanziellen beschäftigt; etwa dem Abschluss, und dem Budget. Ausserdem mit der Personaladministration; etwa mit Lohn- und Versicherungsfragen. Sowie mit der Liegenschaftsverwaltung. Die evangelische Kirche hat in Frauenfeld einen grösseren Liegenschaftsbestand, da gab es immer viele Fragen zum Unterhalt. Die Mischung dieser drei Bereiche hat mir grosse Freude bereitet.

An was aus Ihrer Arbeit als Kirchpfleger erinnern Sie sich gerne, an was weniger?

Gesamthaft gesehen waren es 13 sehr schöne Jahre. Ich habe durch meine Tätigkeit einen Einblick in alle Teilgebiete der Kirche erhalten und bin durch meine Verantwortlichkeit über die Finanzen mit allen Mitarbeitern in Kontakt gestanden. Als besonders schöne Erinnerung sticht für mich jedoch das Begegnungszentrum Viva heraus. Dieses Projekt haben wir während zwei Jahren geplant und der Neubau wurde 2017 eingeweiht.

Selbstverständlich gab es auch Meinungsverschiedenheiten. Ich denke aber, würde es diese nicht geben, wäre der Job langweilig und es gäbe keine Dynamik. Ich bin überzeugt, schwierige Diskussionen bringen Organisationen weiter, man gewinnt neue Erkenntnisse.

Gibt es gewisse Veränderungen, welche Sie während Ihrer Zeit als Kirchpfleger bemerkt haben?

Wolfgang Ackerknecht bei einer Sitzung des grossen Rates des Kantons Thurgau in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder (04.02.2016)

Betrachtet man die finanzielle Lage der evangelischen Kirche Frauenfeld – die Rechnungen – waren es 13 gute Jahre. Doch ab 2020 gibt es einen Einbruch – die Pandemie hinterlässt ihre Spuren. Sowohl in der Anzahl Mitglieder als auch bei den Steuern. Ich denke, die Kirchgemeinden werden sich verschlanken müssen. Speziell beim Personal, dem Hauptkostenteil. Es wird bei Abgängen häufiger die Frage auftauchen: Muss jemand ersetzt werden?

Die Kirche wird sich künftig auch vermehrt mit der Frage beschäftigen müssen, wie mit neuen Angeboten dem Trend der rückläufigen Mitgliederzahlen entgegengewirkt werden kann.

Die Suche nach Ihrem Nachfolger hat sich als kompliziert herausgestellt. Nach der Absage Ihres ersten potenziellen Nachfolgers, wurde mit Raimondo Branca dann doch sehr schnell Ersatz gefunden. Ist der Beruf des Kirchpflegers sehr gefragt?

Mein erster Nachfolger kam von Olten, doch das war offenbar ein zu grosser Sprung. Die Stelle wurde dann nochmals ausgeschrieben. Von Bewerbungen überschüttet wurden wir nicht, aber es gab ungefähr fünf Kandidierende.

Der Beruf ist sehr abwechslungsreich.

Aber man muss beachten, dass die berufliche Aufgabe auch stark damit zusammenhängt, ob jemand einen persönlichen Glaubensbezug hat. Genau das war damals meine Motivation: Ich konnte meine persönlichen Interessen mit dem Beruf verbinden. Die Arbeit als Kirchpfleger wäre auch nicht einfach, wenn jemand mit Glaubensfragen nichts am Hut hat, denn viele Schnittstellen erfordern eine persönliche Meinung.

Welche Projekte werden Sie nun im Ruhestand in Angriff nehmen?

Meine Frau und ich werden uns weiterhin kirchlich engagieren.

Die Frage, wie die Bevölkerung wieder stärker Rückhalt im christlichen Glauben suchen und finden könnte, beschäftigt mich. Es müsste möglich sein, dass sich die Kirchen und christlichen Organisationen mit der Wirtschaft und der Gesellschaft besser vernetzen. Das gegenseitige Verständnis würde Raum für ein Miteinander und gegenseitiges Unterstützen schaffen – sowohl ideell als auch praktisch. Da ist etwas am Köcheln.

Ich freue mich auch, nun mit 65 Jahren mehr Zeit für längere Ausfahrten mit dem Rennvelo zu haben sowie für meine Familie, zu der inzwischen auch zwei Enkelinnen gehören.

Politisch werde ich mich weiter als Präsident der EVP Thurgau engagieren. Unsere Partei wird bald ihr 70-jähriges Jubiläum feiern. Über die ersten 40 Jahre hatte Walter Zurbuchen ein schönes Buch verfasst. Ich würde gerne für die vergangenen 30 Jahre eine Chronik erstellen.