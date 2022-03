Integration Intensivkurse boomen: Stadt Frauenfeld hat für das laufende Jahr 50 Prozent mehr Deutschkurs-Lektionen budgetiert Seit 2020 finden die städtischen Deutsch-Intensivkurse nicht mehr semester-, sondern quartalsweise statt. Den Leuten war ein halbes Jahr eine zu grosse Verpflichtung. Nun sind die Teilnehmerzahlen bei diesem Angebot massiv angestiegen. Das dürfte auch am Umstand liegen, dass man sich in der Pandemie beruflich neu orientiert hat und darum an seinen Deutschkenntnissen arbeitet.

Eine Teilnehmerin eines Deutschkurses der Stadt Frauenfeld. Bild: Mathias Frei (24.Oktober 2018)

Ein gutes Zeichen: Die Leute wollen Deutsch lernen. Und müssen das zum Teil auch – aufgrund von Bedingungen, die an die Aufenthaltsbewilligung geknüpft sind. Aktuell sind 214 Personen in 27 verschiedenen Deutschkursen eingeschrieben, die das städtische Amt für Gesellschaft und Integration (AGI) anbietet. Die Stadt rechnet für das laufende Jahr mit gesamthaft 6400 Kurslektionen. Das sind 2400 Lektionen mehr als für 2021 budgetiert worden waren. Ein Zuwachs um fast 50 Prozent. Markus Kutter, Amtsleiter Gesellschaft und Integration, relativiert aber den sprunghaften Anstieg:

«Schon im vergangenen Jahr haben unsere Kursleitenden 6200 Lektionen erteilt.»

Die entsprechenden Auswirkungen wird man in der Rechnung 2021 zur Kenntnis nehmen können. Für 2022 erwartet er entsprechend nur noch eine minime Steigerung bei der Anzahl Kurslektionen.

58 Prozent aller Teilnehmenden zahlen Kurs selber Die Zahl der städtischen Deutschkurse stieg in den vergangenen Jahren stetig an, von 42 Kursen im Jahr 2016 auf deren 67 im vergangenen Jahr. 2016 wurden 2900 Lektionen erteilt, im vergangenen Jahr waren es 6200. Im Jahr 2021 kamen 65 Prozent der 543 eingeschriebenen Personen aus Frauenfeld. 2016 waren es neun Prozentpunkte mehr. Der Anteil der Selbstzahler ist ebenfalls gesunken, von 77 (2016) auf 58 Prozent im vergangenen Jahr. Die wichtigsten Zuweiser sind das kantonale Migrationsamt, die Peregrina-Stiftung und die Sozialen Dienste der Stadt. Schritt mit dem Anstieg bei den Kurslektionen halten auch Kinderbetreuungsstunden während der Kurse. Waren es 2016 noch 68 Kinder und 1659 Stunden, wurden im vergangenen Jahr 119 Kinder während 3768 Stunden betreut. (ma)

Aufwand und Ertrag steigen gleichermassen

In Zahlen sieht es so aus, dass für das laufende Jahr für die Fachstelle Integration und Bildung mit einem Nettoaufwand von 542'000 Franken gerechnet wird. Das sind 89'000 Franken mehr als im Budget 2021 und 135'000 Franken mehr als in der Rechnung 2020. Der Nettoaufwand nur für das Deutschkursangebot lag im vergangenen Jahr bei 285’000 Franken. Einerseits steigen die Lohnkosten: von 811'000 Franken im Budget 2021 auf nunmehr 1,116 Millionen. Zugleich steigt aber auch der Ertrag bei den Kursgeldern (plus 200'000 Franken auf 470'000 Franken) und bei den Entschädigungen durch den Kanton (plus 65'000 Franken auf 450'000 Franken). Amtsleiter Kutter sagt:

«Die Deutschkurse in Frauenfeld sind eine Erfolgsgeschichte.»

Er war treibende Kraft der ersten Kurse im Herbst 2000. Am Anfang gab es nur Angebote für Frauen. Mittlerweile sind alle Kurse gemischt.

Deutsch- und Integrationskurse der Stadt Frauenfeld Anzahl Kurse Morgenkurse Abendkurse Zusatzkurse Intensivkurse 2016 25 17 0 0 2017 25 20 0 0 2018 23 23 0 3 2019 21 26 5 2 2020 25 24 4 8 2021 25 19 0 23

Quartalskurse sind die weniger grosse Verpflichtung

Auf 2020 hat das AGI die Turni der Intensivkurse angepasst. Seither finden die Kurse quartalsweise statt, zuvor waren es Semesterkurse. Den Leuten sei die Semesterteilnahme gefühlt eine zu grosse Verpflichtung gewesen, sagt Kathrin Sproll-Müller. Sie ist Bereichsleiterin des Deutschkurs- und Prüfungszentrum.

Im temporären Kursraum auf dem Areal des städtischen Werkhofs: Markus Kutter (Amtsleiter Gesellschaft und Integration) mit Kathrin Sproll-Müller (Bereichsleiterin Deutschkurs- und Prüfungszentrum) und Fachmitarbeiterin Amanda Canoska. Bild: Mathias Frei

«Zugleich stellen wir fest, dass sich die Teilnehmenden sehr oft für Folgekurse im nächsten Quartal anmelden und entsprechend nachhaltig an ihren Deutschkenntnissen arbeiten.»

Wie Sproll-Müller sagt, erlebten zuletzt die Intensivkurse einen Boom. So wurden 2021 genau 188 Prozent mehr Intensivlektionen erteilt als im Jahr zuvor. Diese Entwicklung nahm bereits im zweiten Halbjahr 2020 ihren Anfang. Die Bereichsleiterin mutmasst, dass sich viele Kursteilnehmenden, vor allem die Selbstzahler, in den Lockdowns beruflich neu orientierten und deshalb an ihren Deutschkenntnissen arbeiteten. Dafür blieb auch Zeit, etwa aufgrund temporärer Betriebsschliessungen. Aus den gleichen Gründen kamen mehr Kursteilnehmende von den Zuweisern.

«Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind hoch motiviert, was uns sehr freut.»

Das sagt Kathrin Sproll-Müller. Man versuche, auf die Teilnehmenden positiv motivierend einzuwirken, ergänzt Fachmitarbeiterin Amanda Canoska als zukünftige Stellvertreterin der Bereichsleitung.

Deutsch- und Integrationskurse der Stadt Frauenfeld Teilnehmende nach Wohnort Kursteilnehmende Aus der Stadt Frauenfeld Aus der Region Frauenfeld 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 100 200 300 400 500

Kursleitungen haben Mehraufwand

Die grosse Anzahl Kursteilnehmende hat Vorteile. Für alle möglichen Zeiten und Kursarten gibt es für alle Niveaus Angebote. Eine gewisse Durchlässigkeit zwischen Kurszeiten und Kursarten sei ebenfalls möglich, sagt Sproll-Müller. Nachteilig wirkt sich hingegen der neue Turnus auf den Aufwand der Kursleitungen aus. Da sie für jede Person nicht nur einen Abschluss-, sondern auch einen Zwischenbericht verfassen, haben sie in diesem Bereich nun viel mehr Arbeit. Auch die Rekrutierung von Kursleitenden stelle eine grosse Herausforderung dar, sagt Amtsleiter Kutter. Und letztlich gilt es auch, über genug geeignete Kursräume zu verfügen. «Wir gehen bei den Räumen auf Wanderschaft.» Aktuell finden zum Beispiel in einem Raum auf dem Werkhofareal Deutschkurse statt.