Vogelschutz Insekten-Hotspots erkennen und schützen: Vogelschützer sorgen sich um Insekten Mitglieder von Bird Life, dem Thurgauer Vogelschutz TVS, trafen sich am Wochenende in Dussnang. Aus dem ganzen Kanton reisten sie an, um sich von einem Oberwangener Fachmann über Wildbienen, Insekten und hiesige Ruderalstandorte informieren zu lassen. Nach der morgendlichen Exkursion fand die Delegiertenversammlung statt.

Niklaus Schnell (links) nimmt die Delegierten des Thurgauer Vogelschutzes mit auf die Besichtigung von Fischinger Ruderalstandorten und Gelbbauchunkentümpel.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt war es zunächst kein Zuckerschlecken, am frühen Samstagmorgen im Freien zu sein. Doch die aufgehende Sonne wärmte von Minute zu Minute mehr, sodass sich die rund 25 Teilnehmer des Rahmenprogramms laufend wohler fühlten.

Überleben verschiedenster Insektenarten gefährdet

Rahmenprogramm darum, da der offizielle Teil, die Delegiertenversammlung, erst nach dem gemeinsamen Mittagessen stattgefunden hat. So begrüsste Niklaus Schnell, Präsident Natur Plus Fischingen, seine gleichgesinnten Vogel- und Naturliebhaber und nahm sie mit auf eine spannende Reise durch die Dörfer seiner Gemeinde. Ein Reptilienpfad, Gelbbauchunkentümpel, Ruderalstandorte und Wildblumenwiesen wurden angepeilt und begutachtet. Von Beginn an wurden an Niklaus Schnell zahlreiche Fragen gestellt, und mit der fachspezifischen Beantwortung dieser wurden die Mitglieder von Bird Life diese Informationen mit in ihre Sektionen nehmen. Niklaus Schnell erörterte die Wichtigkeit von Insekten und weist auf die zunehmenden Schwierigkeiten hin.

«Das Überleben verschiedenster Insektenarten ist gefährdet. Warum? Da gibt es zahlreiche Faktoren. Die Lichtverschmutzung, die abnehmende Qualität von Wiesen- und Grünflächen, Pestizide oder die fehlenden Lebensraumkulturen sind nur wenige der zahlreichen Probleme, die den Insekten zu schaffen machen.» Schnell sagte mahnend, dass Insekten-Hotspots erkannt und geschützt werden müssen.

«Das hat in all unseren Gemeinden oberste Priorität, auch ausserhalb von bestehenden Schutzgebieten.»

Nach der Exkursion durch die Fischinger Dörfer begaben sich die Mitglieder des TVS zum Vogelsanger Kornhaus für das Mittagessen.

Schutz der heimischen Vögel

Danach folgte in der Turnhalle Sonnenhof in Oberwangen die DV des Thurgauer Vogelschutzes. Dieser Verein wurde 1961 gegründet und setzt sich heute aus 20 Sektionen zusammen. Der Thurgauer Vogelschutz (TVS) setzt sich ein für den Schutz der einheimischen Vögel, deren natürliche Lebensräume und fördert die Vogelkunde im Interesse des Vogelschutzes. Der TVS übernimmt verschiedene Aufgaben wie beispielsweise die Organisation von Exkursionen, die Ausbildung in Feldornithologie, Pflegearbeiten in Schutzgebieten und naturnahen Biotopen und vieles mehr, stets im Fokus des Vogel- und Naturschutzes.