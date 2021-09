Innovation Thurgau beteiligt sich am Innovationspark Ost: «Wir möchten den fahrenden Zug nicht verpassen» Der Grosse Rat will Innovation und Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ein Nachtragskredit von 250'000 Franken für den Innovationspark Ost wurde einstimmig angenommen.

Der zuständige Regierungsrat Walter Schönholzer begrüsst die Annahme des Nachkredits zum Innovationspark Ost. Bild: Donato Caspari

Der Innovationspark Ost ist ein Campus beim Lerchenfeld St.Gallen, wo Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Forschung zusammenarbeiten. Verschiedene Betriebe, vom KMU bis zum Grossunternehmen, können in diesem Park Arbeitsplätze einrichten und von anderen profitieren.

Nun möchte sich nach den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden, dem Kanton St.Gallen, dem Fürstentum Liechtenstein sowie der Stadt St. Gallen auch der Kanton Thurgau an der Aktiengesellschaft mit 250'000 Franken beteiligen.

Kanton Thurgau steht im schweizweiten Vergleich bescheiden da

Dominik Diezi (Mitte, Arbon), Präsident der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK), sagte: «Die Förderung der Innovation und Wettbewerbsfähigkeit im Kanton Thurgau ist ein Muss. Heute stehen die Ostschweizer Kantone in diesen Themen eher durchschnittlich da. Das muss sich ändern.» Die GFK bemängelte einzig die Höhe der Beteiligung, wollte aber keine Änderung.

Auch die EDU empfiehlt den Nachtragskredit anzunehmen. Iwan Wüst (Tuttwil) sagte: «Innovation ist, neue Wege zu gehen und Abläufe mit neuen Technologien und anderen Hilfsmitteln neu und besser zu gestalten.»

«Wir dürfen den fahrenden Zug nicht verpassen und müssen auf weitere Innovationsanstrengungen in der Ostschweiz pochen.»

Von der GLP kam ebenfalls Unterstützung. «Der Innovationspark Ost ist ein Erfolgsversprechen», sagte Reto Ammann (Kreuzlingen). «In Wettbewerbsfähigkeit und Innovation ist der Thurgau durchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Es braucht Engagement und bessere Rahmenbedingungen, um dies zu ändern. Die Beteiligung ist also wichtig und richtig.»

Fraktionsübergreifende Zustimmung mit verschiedenen Interessen

Die Grünen möchten den Innovationspark Ost ebenso unterstützen, fordern aber nachhaltige Arbeit auf dem Campus. Auch die SVP und die FDP wollten Nachkredit annehmen, und Urs Schrepfer (Busswil) von der SVP sagte: «Exzellente Forschung im Zusammenspiel mit der Wirtschaft, was will man mehr?»

Der zuständige Regierungsrat Walter Schönholzer sagte zum Schluss: «Es ist eine einmalige Sache, Hochschulabsolventen mit ihrem Wissen in unsere Arbeitsplätze und Technologien einzubinden.» Doch der Thurgau habe auch Erwartungen an St.Gallen. «Innovationsprogramme des Thurgaus sollen möglichst in dieses Projekt eingebunden werden und eine gute Zusammenarbeit sichergestellt werden», so Schönholzer.

Der Nachtragskredit wurde vom Grossen Rat mit 116 zu 0 Stimmen einstimmig angenommen.