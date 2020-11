«Initiative bringt nicht den Weltfrieden»: Thurgauer Nein-Komitee spricht sich gegen Kriegsgeschäfte-Vorlage aus Radikal, schädlich, unnötig und gefährlich: Für das überparteiliche Komitee gegen die Initiative «Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» ist die Vorlage gegen Finanzplatz, Wirtschaft und Sozialwerke gerichtet.

Isabelle Altwegg, Andreas Riguzzi, Gabriel Macedo, Stefan Geiges und Christina Pagnoncini vom überparteilichen Nein-Komitee. Bild: Kurt Peter

In den Räumlichkeiten der Riguzzi AG in Felben empfingen die Vertreter des überparteilichen Nein-Komitees die Medien. Die am 29.November zur Abstimmung stehende Initiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten», so machte es Gabriel Macedo (FDP) von Anfang an deutlich, «schwächt unsere einheimischen Unternehmen und setzt Vorsorgeinstitute sowie unsere Nationalbank massiv unter Druck.»

Die Initiative sei grob fahrlässig und verantwortungslos. Bis anhin würden bereits strenge Regeln gelten, mit dem geforderten Verbot solle der Werkplatz Schweiz noch weiter eingeschränkt werden, sagte Macedo.

Schlecht für eigene militärische Sicherheit und für Altersvorsorge

Stefan Geiges (CVP) fand es «unglaublich, mit welchen Mitteln die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) immer wieder unsere Armee angreift». Jetzt wolle die GSoA auch noch hiesige Unternehmen und die Finanzwirtschaft bodigen. Das Material der schweizerischen Rüstungsindustrie diene zum Schutz von Friedenstruppen.

Werde die Initiative angenommen, gehe viel technisches Wissen im Land verloren. Wer Rüstungsproduzenten das Geld wegnehme, liquidiere auch die Forschung.

«Und damit wichtige Teile unserer militärischen Sicherheit.»

Isabelle Altwegg (SVP) sprach von einer Gefährdung des Schweizer Finanzplatzes und der Wirtschaft. Die Unabhängigkeit der Nationalbank müsse gegeben sein. Sie brauche volle Handlungsfähigkeit, um für die Stabilisierung des Schweizer Frankens sorgen zu können. «Die AHV und die Pensionskassen müssen die Möglichkeit haben, entsprechende Renditen zu erzielen, um unsere Renten zu sichern.»

Produktion werde heute schon streng reguliert und kontrolliert

Christina Pagnoncini (GLP) erklärte:

«Die Initiative hilft nicht dem Frieden auf der Welt, schadet aber der AHV und dem Gemeinwesen.»

Als Präsidentin der Gemeinde Kemmental mache sie sich grosse Sorgen. Arbeitsplatzverlust habe direkte Auswirkungen auf die Sozialhilfe. Die GSoA verhindere keinen einzigen Krieg. In der Schweiz herrschten schon lange strikte Gesetze und Vorschriften für die Herstellung und den Umgang mit Kriegsmaterial und Waffen. «Die Vorlage ist ein Irrsinn», sagte Pagnoncini.

«Wir sind heute schon streng reguliert und kontrolliert», sagte Andreas Riguzzi, Inhaber der Riguzzi Metallbau AG. Handwerk und Fähigkeiten im Entwickeln und Herstellen von mechanischen Gütern solle plötzlich ein krimineller Akt sein. Das sei schlicht und einfach eine Frechheit. Die Riguzzi-Gruppe beschäftigt 120 Mitarbeitende, drei Standorte befinden sich im Thurgau.

«Wir schätzen den Standort Thurgau, der durch die Initiative gefährdet ist.»